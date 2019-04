CHC: Workshops für Gesundheitskompetenz

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Wie Sie den Sprung zum gesunden Unternehmen schaffen, zeigt der Gesundheitstag auf der Corporate Health Convention.

Speziell an kleine und mittelständische Betriebe richtet sich der Gesundheitstag auf der Corporate Health Convention am 21. Mai 2014: In Workshops während der Messe kann gezielt an der Gesundheitskompetenz des Unternehmens gearbeitet werden.