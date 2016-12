Bitkom-Studie: Social Media etabliert sich bei der Rekrutierung

16.11.2011 | HR-Management

Online-Jobbörsen sind das wichtigste Medium bei der Personalsuche von Unternehmen. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands Bitkom unter 1.500 Firmen aller Branchen ergeben. Gleichzeitig etablieren sich Online-Netzwerke bei der Suche nach neuen Mitarbeitern.

Laut der Bitkom-Studie veröffentlichten im laufenden Jahr 79 Prozent der Unternehmen offene Stellen in Jobbörsen wie Stepstone, Monster oder Jobscout 24. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um acht Prozentpunkte.

Zum Vergleich die Online-Netzwerke: Ein Drittel aller Unternehmen publiziert offene Stellen in Communitys wie Facebook, StudiVZ oder Xing. Im Vorjahr waren es 29 Prozent, vor zwei Jahren lediglich zwölf Prozent. "Die meisten Firmen fahren heute mehrgleisig, um geeignete Bewerber zu finden", sagte Bitkom-Präsident Professor Dieter Kempf. So geben zwei Drittel der befragten Unternehmen an, drei oder mehr Medien für Stellenanzeigen parallel zu nutzen. Dabei setzen die Personalabteilungen auf einen Mix aus Online- und Printmedien.

Auch Printanzeigen können zulegen

Laut Umfrage veröffentlichen 69 Prozent der Firmen Jobangebote auf der eigenen Website und 28 Prozent nutzen branchenspezifische Online-Jobbörsen. Trotz des Trends, freie Jobs online auszuschreiben, können auch Anzeigen in Printmedien zulegen: 58 Prozent der befragten Unternehmen schalten Stellenanzeigen in Printausgaben von Zeitungen (Vorjahr: 55 Prozent) und 22 Prozent in Print-Fachmagazinen.

Zur Datenbasis: Das Marktforschungsinstitut Aris Umfrageforschung hat im Auftrag des BITKOM 1.500 Geschäftsführer und Personalverantwortliche von Unternehmen befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die Gesamtwirtschaft, Mehrfachnennungen waren möglich.