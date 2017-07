Jetzt den besten HR-Mitarbeiter für den HR Next Generation Award vorschlagen. Bild: Haufe Online Redaktion

Zum fünften Mal heißt es: Deutschlands beste Personaler unter 35 Jahren gesucht! Die Bewerbungsphase für den HR Next Generation Award 2013 ist gestartet. Bis zum 1. Juli können Vorgesetzte mittelständischer und großer Unternehmen ihre besten Mitarbeiter im Personalbereich vorschlagen.

Gesucht werden persönlichkeitsstarke Ausnahmetalente, die selbst noch am Anfang ihrer Karriere stehen, aber bereits viel Verantwortung tragen, zum Beispiel in der Personalbeschaffung, der Förderung und Führung von Mitarbeitern, in Change Prozessen und im Wissensmanagement. Diese besondere fachliche wie menschliche Leistung zeichnet der HR Next Generation Award aus. Sowohl Spezialisten in einem bestimmten Bereich als auch breit aufgestellte Generalisten können teilnehmen.

Teilnahmevoraussetzungen für den HR Next Generation Award

Der Mitarbeitende im Personalbereich

ist unter 35 Jahre alt,

überzeugt durch Engagement,

hat innovative Ideen,

trägt überdurchschnittlich viel Verantwortung und

wird vom Vorgesetzten empfohlen.

Preisverleihung auf festlicher Abendveranstaltung

Aus allen eingesendeten Beiträgen wählt eine Jury erfahrener HR-Profis die Nominierten aus. Anschließend werden die Nominierten zu persönlichen Audits mit Jurymitgliedern in Frankfurt am Main eingeladen. Der Preis wird am 18. September bei einer festlichen Abendveranstaltung in Köln verliehen. Die Preisträger und ihre Projekte werden zudem am Folgetag auf der Messe Zukunft Personal präsentiert.

Die Ausschreibungsunterlagen und mehr Informationen zum Wettbewerb stehen unter www.haufe.de/personal/personalszene/hr-next-generation-award zur Verfügung.