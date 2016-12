Betriebliche Kinderbetreuung: Förderprogramm noch nutzen

07.07.2011 | HR-Management

Eine Antwort auf den Fachkräftemangel besteht darin, den Anteil der Frauen an der Belegschaft zu erhöhen. Auf dem Weg dorthin kann eine betriebliche Kinderbetreuung helfen. Unternehmen, die das planen, sollten sich die staatliche Förderung nicht entgehen lassen. Die Antragsfrist wurde gerade verlängert.

Die Antragsfrist für das im Februar 2008 gestartete Förderprogramm "Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend läuft nun noch bis Ende 2011. Unternehmen können noch bis zum 1. Januar 2012 gefördert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) mit einem betrieblich unterstützten Betreuungsprojekt starten.

Anschubfinanzierung soll so gesichert sein

Das Förderprogramm ermöglicht Unternehmen eine Anschubfinanzierung, die den Betreuungsstart erleichtern soll. Es richtet sich an Unternehmen aller Größen und Branchen mit Sitz in Deutschland, aber auch an Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen und privaten Rechts wie beispielsweise Hochschulen. Für eine Förderung müssen mindestens sechs neue zusätzliche Betreuungsplätze für Mitarbeiterkinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr in bereits bestehenden oder neuen Einrichtungen geschaffen werden. Diese können auch durch den Verbund mehrerer Unternehmen entstehen.

Bedingungen für die staatliche Förderung

Für die Betreuung von Mitarbeiterkindern werden maximal 50 Prozent der Betriebskosten bis zu einer Obergrenze von 6.000 Euro je Platz im Jahr durch die Fördermittel des ESF gezahlt. Die Zuwendung wird höchstens bis zum Ende der Laufzeit des Programms am 31. Dezember 2012 gewährt.

Anträge müssen so rechtzeitig gestellt werden, dass mit der Förderung spätestens zum 1. Januar 2012 begonnen werden kann. Daneben können Unternehmen, Hochschulen und Träger der Betreuungseinrichtung eine Kofinanzierung durch Länder und Kommunen beantragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bmfsfj.de und www.erfolgsfaktor-familie.de/kinderbetreuung.