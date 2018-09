Die Bundesbürger sind gespaltener Meinung: Jeder Zweite befürwortet es, ausländische Arbeitnehmer anzuwerben, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. 44 Prozent der Befragten einer Bertelsmann-Studie sind dagegen. In jedem Fall müssten die Lebensbedingungen der Ausländer verbessert werden.

Vier von fünf Bundesbürger sind überzeugt: Deutschland werden in den nächsten Jahrzehnten die Fachkräfte ausgehen. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes TNS Emnid im Auftrag der Bertelsmann Stiftung unter 1.004 Personen. 88 Prozent erwarten den größten Bedarf in der Altenpflege, im Gesundheitssektor, bei den Lehrkräften, in der Landwirtschaft sowie in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau. 41 Prozent erwarten, dass es in IT-Berufen zu Engpässen kommt.

Fachkräfte aus schwächelnden Wirtschaftsregionen

Junge und gut ausgebildete Zuwanderer aus Südeuropa, beispielsweise aus Spanien, könnten die Lücken schließen, meinen 61 Prozent der Befragten. 36 Prozent glauben aber auch, dass diese Zuwanderer wieder in ihre Heimatländer zurückkehren werden, wenn sich dort die wirtschaftliche Situation bessert. Bei der Suche nach Fachkräften konkurriere die Bundesrepublik weltweit mit anderen hochentwickelten Ländern um Talente, so die Befragten.

Ausländische Fachkräfte stärker integrieren – nicht nur im Arbeitsmarkt

Rund 90 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass Deutschland für qualifizierte ausländische Fachkräfte ein attraktives Land sei. Allerdings muss nach Ansicht der Bürger noch einiges getan werden, um diese auch dauerhaft hier zu halten. So ist es für 87 Prozent der Befragten am wichtigsten, dass nicht-deutschsprachige Kinder bereits in der Kita gezielt beim Erlernen der deutschen Sprache gefördert werden. Auch die Chancen für mitziehende Familienangehörige auf dem Arbeitsmarkt müssen verbessert werden.

Auch die Regierung ist mit Maßnahmen gefordert

Auf staatlicher Seite sollte die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen einfacher werden, damit für Zuwanderer der Einstieg in besser bezahlte Arbeitsverhältnisse erleichtert wird. Als besonders wichtig sehen die Bundesbürger den effektiveren Schutz vor Diskriminierung an. Der schnelle Erwerb der Staatsbürgerschaft steht allerdings nur für jeden zweiten Befragten im Vordergrund.