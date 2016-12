Aus der Praxis der Rekrutierung: Baur betreibt ein Job-Blog

29.03.2012 | HR-Management

Karriereseiten haben inzwischen die meisten Unternehmen auf ihrer Homepage eingebaut. Baur hat diese noch durch einen Job-Blog ergänzt, der interessierte Bewerber unterhaltsam und authentisch über die Berufe informieren soll. Alle Mitarbeiter von Baur kommen hier selbst zu Wort.

Unter http://jobs-blog.baur.de bloggen die Mitarbeiter aller Hierarchien und aller Unternehmen der Baur Gruppe. Konkret bedeutet dies, dass sie in Texten, Worten und Videos beschreiben, was sie in ihrem Arbeitsalltag in der Baur-Gruppe erleben.

"So wollen wir authentische, ehrliche Einblicke in die Baur-Welt ermöglichen, die vielfältigen Job- und Karrieremöglichkeiten in der Gruppe aufzeigen und vermitteln, dass es ganz einfach Spaß macht, bei Baur zu arbeiten", erläutert Irina Kräußlich, die für den neuen Karriere-Blog verantwortliche Personalreferentin. "Manche Jobsuchende wissen gar nicht, welche Stellen wir anbieten oder was die genauen Inhalte der einzelnen Tätigkeitsbereiche sind – in dem neuen Blog werden unsere Mitarbeiter selbst Einträge einstellen. So soll dieser neue Blog unser vor einem Jahr gestartetes Job-Portal unter www.jobs.baur.de durch individuelle Erlebnisse aus verschiedenen Blickwinkeln ergänzen."

Ähnlich wie dieses Job-Portal ist auch der Karriere-Blog in die drei zentralen Rubriken "Für Schüler", "Für Studenten" und "Für Profis" gegliedert. Ergänzt werden sie um generelle Informationen über das Unternehmen, die in der vierten Rubrik "Über Baur" zu finden sind.