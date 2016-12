Arbeitnehmer empfinden immer mehr Stress

23.11.2012 | Psychologie

Die deutschen Arbeitnehmer leiden unter dem steigenden Leistungsdruck.

Bild: Haufe Online Redaktion

Mehr Leistungsdruck, mehr Stress - Ade Traumjob. Die deutschen Arbeitnehmern beurteilen die Berufswelt zunehmend negativ. Dies belegt eine Studie der Körber-Stiftung und des Bremer Beratungsunternehmens Nextpractice.

Vor allem die Privatwirtschaft ist laut der Befragung für viele durch extremen Leistungsdruck geprägt. Rund 75 Prozent der Befragten gaben an, die Arbeitswelt entspreche ganz und gar nicht ihren Idealvorstellungen. "Der Druck auf den Einzelnen hat nach Ansicht aller Interviewten in der heutigen Arbeitswelt deutlich zugenommen", sagte der Leiter der Studie, Professor Peter Kruse. Gefordert würden maximale Mobilität und hohe Einsatzbereitschaft. "Die Menschen bekommen aber ihrem Empfinden nach nicht genug zurück. Sie sehen sich mit immer stärkerem Wettbewerb und Lohndumping konfrontiert." Werde in der Arbeitswelt weiterhin zu einseitig auf individuelle Leistungsappelle gesetzt, schüre das Konflikte, warnte Kruse.

Anders läuft es nach Ansicht der Befragten im öffentlichen Dienst, der sich für sie vor allem durch finanzielle Absicherung und Raum für die intensive Pflege von Beziehungen und Freundschaften auszeichne. Gegenüber der Privatwirtschaft wird eine Anstellung im öffentlichen Dienst erheblich positiver bewertet.

Über die Studie

Im Rahmen der qualitativ repräsentativen Studie befragte Nextpractice im August und September 2012 bundesweit 205 Menschen aller Altersgruppen. Diese konnten etwa zwei Stunden lang frei zu den Themen Leben und Arbeiten im Alter sprechen.