22.03.2017

Agilität begünstigt zugleich die Mitarbeiterzufriedenheit und den Unternehmenserfolg - so das Ergebnis einer neuen Studie.

Bild: Corbis

Agilität sorgt nicht nur für Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch für Geschäftserfolg. Dies sind die ersten Ergebnisse einer gemeinsamen Studie von Stepstone und Kienbaum, die sich mit den Organisationsformen deutscher Unternehmen befasst. Ein Blick auf die Vorauswertung.

Vier von fünf Fachkräften in Deutschland möchten in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten. Zugleich wollen sie aber nicht auf Vorgaben verzichten. So lautet ein erstes Ergebnis aus einer gemeinsamen Studie des Online-Stellenportals Stepstone und der Unternehmensberatung Kienbaum. Für die Untersuchung, deren endgültige Ergebnisse für das Frühjahr 2017 angekündigt sind, haben die beiden Unternehmen insgesamt 12.000 Fach- und Führungskräfte befragt.

Agilität als Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit



Wie ein Unternehmen aufgebaut ist, scheint laut der vorläufigen Auswertung ein Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit zu sein: So gaben drei von vier Studienteilnehmer an, dass die Struktur des Unternehmens wichtig für ihre generelle Jobzufriedenheit sei. "Fachkräfte sind heute echte Karriereplaner", kommentiert Stepstone-Geschäftsführer Sebastian Dettmers. "Sie interessieren sich dafür, wie in einem Unternehmen gearbeitet wird."



Führungsqualität in agilen Strukturen

Diese Perspektive bleibt den Führungskräften offenbar nicht verborgen, denn sie scheinen ihre Bedeutung für die Mitarbeiterzufriedenheit zu erkennen. Das geht ebenfalls aus der Studie von Stepstone und Kienbaum hervor: Fast alle (95 Prozent) der befragten Führungskräfte stimmten der Aussage zu, dass eine gute Führungskultur einen großen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung habe. Eine Einstellung, die scheinbar gerade in agilen Unternehmen zum Tragen kommt: So lautet ein weiteres Studienergebnis, dass die Mitarbeiter in solchen Unternehmen zufriedener seien als Arbeitnehmer in hierarchischen Strukturen. Dennoch erwarten die Mitarbeiter offenbar klare Ansagen: 65 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass sie sich einen Vorgesetzten wünschen, der deutliche Anweisungen gibt.

Selbstverantwortung als Recruiting-Argument

Führung und Selbstverantwortung scheinen für die Mehrheit der Mitarbeiter dabei kein Widerspruch zu sein – auch das deutet die Vorauswertung der Studie von Kienbaum und Steptstone an: Insgesamt wünschten sich Dreiviertel der befragten Fachkräfte nämlich auch mehr Verantwortung im Job. "Den Wunsch nach flachen Hierarchien können Unternehmen für sich nutzen", sagt Kienbaum-Geschäftsführer Walter Jochmann und ergänzt: "Arbeitgeber, die in entsprechenden Strukturen arbeiten, haben ein starkes Argument im Recruiting."

Agile Unternehmen sind erfolgreich und innovativ

Eine Kerneinsicht aus der Untersuchung nennt Kienbaum ebenfalls vorab: So habe die Studie ergeben, dass agile, selbstorganisierte Unternehmen insgesamt erfolgreicher seien als Betriebe mit klassischen Organisationformen. Diese Unternehmen würden sich zugleich durch eine höhere Innovationsleistung auszeichnen. Führung fungiere in diesem Zusammenhang als ein spezifischer Treiber, ist bei Kienbaum zu erfahren: Denn der positive Einfluss von flachen Hierarchien auf den Erfolg eines Unternehmens sei dann besonders stark, wenn Führungskräfte transformational, also über Visionen und Symbolsprache führten.