Advertorial: Krisen erfolgreich bewältigen

Turnaround Management sollte so früh wie möglich beginnen. Vor allem aber muss es von einer tabulosen Analyse der Ursachen für die Unternehmenskrise ausgehen. Diese Analyse der internen und externen Faktoren darf keine Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten nehmen.

Blinde Flecken und Einzelinteressen erkennen

Deutsche Unternehmen sind allen Unkenrufen zum Trotz sehr wandlungsbereit. In gut der Hälfte der größeren KMU und Konzerne laufen bis zu 10 Transformations- und Change-Projekte gleichzeitig. Allerdings ist die Erfolgsquote miserabel. 3 von 4 Veränderungsprojekten scheitern, berichtet der Bund Deutscher Unternehmensberater in der "Change-Fitness-Studie". Mit Beginn der Pandemie weise die Erfolgsrate noch weiter nach unten – und liege 2020 bei nur noch 16 Prozent. Die Autoren raten ausdrücklich, externe Expertise einzubinden, um Krisenbewältigung, Change und Transformation nachhaltig erfolgreich zu gestalten. Externe Expertise ist ein wichtiges Werkzeug, um blinde Flecken in der Analyse zu vermeiden und unabhängiger von Partikularinteressen interner oder eng verbundener externer Stakeholder zu agieren.

Krisenbarometer: Expertise gegen die Krise finden

Die Deutsche Interim AG hat im Zuge der Corona-Pandemie ein Krisenbarometer entwickelt. Hier finden Unternehmen gezielte Empfehlungen für Krisensituationen wie Restrukturierung, Sanierung, Verkauf und Insolvenz. Zudem finden Unternehmen Anregungen, wie sie durch eine gelungene Krisenkommunikation dazu beitragen, die negativen Auswirkungen von Krisen nach innen und außen wirkungsvoll begrenzen.

Kompetenzen gegen die Krise ins Unternehmen holen

Ob disruptive Entwicklungen, Pandemiefolgen, digitaler Wandel, Generationswechsel oder technologische Veränderungen: Die Ursachen von Unternehmenskrisen sind vielfältig – und erfolgreiche Krisenbewältigung eine Querschnittsaufgabe. Viele Unternehmen sind damit überfordert, die Expertise für diese Anforderungen ständig vorzuhalten. Eine Lösung bieten Führungskräfte auf Zeit: Interim Managerinnen und Interim Manager füllen bedarfsgerecht genau die Lücken, die für eine schonungslose Analyse von Krisensituationen und die Entwicklung von nachhaltigen umfassenden Lösungen spezifisch erforderlich sind.

Ähnlich wie Consultants bereichern Interim Managerinnen und Interim Manager den Blick auf die Krise um die jeweils geforderte Expertise. Darüber hinaus analysieren sie unabhängig, aus der Perspektive des Außenstehende, der keinerlei Rücksichten auf Partikularinteressen zu nehmen braucht. Darüber hinaus übernehmen Interim Managerinnen – anders als viele Consultants – auch die Umsetzung von Krisenlösungsprojekten – und dass in der Regel mit der langjährigen Erfahrung als Führungskräfte und Praktiker.

Warum HR viel mehr als Personalabbau leisten kann

Krisenbewältigung und HR werden in der Regel wie Personalabbau oder Einkommenssenkungen assoziiert. Erfahrene Sanierer wissen, dass diese Einschränkungen meist zu kurz greifen. Denn unter anderem werden entlassene Mitarbeitende meist spätestens ach der Krise gebraucht. Und Einschnitte bei Gehältern fördern die Abwanderung – oft auch derer, die zur Bewältigung der Krise dringend gebraucht werden.

Krisenerfahrene HR-Expertinnen und HR-Experten wissen, dass vermeintlich nur langfristig wirkende Personalmaßnahmen einen schnell wirksamen – und nachhaltigen Beitrag – zur Bewältigung von Krisen leisten können. Dazu zählen beispielsweise Programme, um Motivation und Produktivität von Belegschaften zu verbessern. So kann Personalentwicklung zu einem wertvollen Instrument des Turnaround Managements werden.

Krisenbarometer: Keine Krise gleicht der anderen

Das Krisenbarometer der Deutsche Interim AG unterscheidet vor allem vier Krisentypen:

Restrukturierung: Bei akut existenzbedrohenden Unternehmenskrisen sind oft einschneidende Restrukturierungen nötig, um die Funktionsfähigkeit des Unternehmens wieder herzustellen. Diese sollten die gegenwärtige Lage ebenso berücksichtigen wie strategische Ziele mit einbeziehen. Kurzum: Der Erfolg einer umfassenden Unternehmenssanierung hängt von einem klaren Sanierungskonzept ab.

Sanierung: Ein richtungsweisendes Sanierungskonzept setzt bei der schonungslosen Darstellung der leistungs- und finanzwirtschaftlichen Situation des kriselnden Unternehmens an. Nur eine detaillierte Analyse der Ursachen erlaubt Maßnahmen, mit denen die Krise überwunden und das Unternehmen perspektivisch wirtschaftlich wird.

Insolvenz als Folge einer Unternehmenskrise ist das Schreckensszenario. Zumindest eine Insolvenz in Eigenverwaltung aber bietet auch Chancen. Das unternehmerische Know-how kann für die Unternehmenssanierung fruchtbar gemacht werden. Nebenbei ist das Insolvenz in Eigenverwaltung Verfahren auch erheblich günstiger. Erhält doch der Sachwalter nicht einmal zwei Drittel der Regelvergütung eines externen Insolvenzverwalters.

Verkauf: Mitunter bleibt nur der Verkauf von Unternehmensteilen oder Geschäftsbereichen. Dies kann schmerzhaft sein, rettet aber unter Umständen den verbleibenden Teil, wenn entsprechende M&A-Prozesse professionell eingefädelt, umgesetzt und nachbereitet werden.

Welche dieser Optionen zielführend ist, lässt sich erst nach eingehender Analyse sagen. Und die sollte schonungslos sein.