Advertorial: Employer Branding & Solutions

Der Fachkräftemangel setzt die Personalgewinnung unter Druck. Gleichzeitig ist es die Chance, mit neuen Strategien das Beste aus Employer Branding und Recruiting herauszuholen. Wie das geht? Mit einer optimalen Verzahnung der beiden Disziplinen – für eine bessere Performance im Bewerber:innenmarkt.

Der Fachkräftemangel dreht den Arbeitsmarkt auf den Kopf. Das bringt Bewerber:innen in eine völlig neue Position: Sie haben immer öfter die freie Wahl. Und sehr konkrete Erwartungen. Hier hilft es nicht, als Arbeitgeber den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil: Jetzt ist die Zeit, den Kopf zu öffnen und neue Lösungen zu entwickeln, um Employer Branding und Recruiting noch besser miteinander zu verbinden.

Denn: In der Realität laufen in vielen Unternehmen die Prozesse im Bereich der Personalgewinnung noch nebeneinanderher. Wir beobachten, dass Geschäftsführung, HR, Personalberatung und Recruiting häufig wie in Silos arbeiten und die Maßnahmen unabhängig voneinander planen. Wir sind überzeugt: Das geht besser.

Personalgewinnung als Instrument der strategischen Unternehmensführung begreifen

Statt rein operativer, mechanischer Maßnahmen, an deren Ende das Recruiting steht, gilt heute mehr denn je, sich strategisch als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Denn wer nicht weiß, wofür er steht, kann es auch Niemand anderem vermitteln. Es geht dabei um nichts weniger als die Antwort auf die berühmte Frage: „Warum soll ich mich für Euch entscheiden? – Und nicht für Euren Wettbewerber?“

Interne Allianzen schmieden und Netzwerke aufbauen

Das bedeutet aber auch, sich zu öffnen. Nicht nur gegenüber Kandidat:innen, die von ihrem potenziellen Arbeitgeber mehr wissen wollen als die reinen Fakten, sondern auch intern: Alle involvierten Bereiche – Geschäftsführung, HR, Betriebsrat, Recruiting – kommen an einen Tisch, auch die potenziellen Kritiker. Das erhöht die Akzeptanz für das Thema und schafft die Begeisterung, die es braucht, damit das Projekt später erfolgreich wird. Es wird zum Gemeinschaftswerk – von Beginn an. So entsteht eine Lösung, die vom Ende hergedacht ist und das Beste aus zwei Welten hervorholt: Employer Branding und Recruiting werden eins.

Bild: StepStone Vera Koltermann, Head of Employer Branding & Solutions, StepStone

Mehr Sein als Schein, auch wenn´s schwerfällt

Eine starke Arbeitgebermarke erfordert Mut. Mut zur Reduktion aufs Wesentliche, auf das Mindset, das die Organisation heute und in Zukunft so einzigartig macht. Das gilt für Konzerne wie für KMU. Die gesamte Positionierung kommt idealerweise von innen heraus. Nicht nur aus schicken Werbekampagnen oder Wunschdenken. Denn erfolgreich ist, wer sich so präsentiert, wie er ist: ungeschminkt und unverstellt. Die Positionierung mag nicht allen Kandidat:innen gefallen. Muss sie aber auch nicht. Doch die, die finden, was sie suchen, kommen, um zu bleiben.

Wir bringen Licht ins Dunkel

Erkenntnis ist der erste Schritt. Der Zweite ist Handeln. Wir setzen uns mit Ihnen zusammen und starten mit der Entwicklung eines Zielbilds. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir passgenaue und integrierte Lösungen für Ihr Employer Branding und Recruiting – aus einer Hand. Das ist Personalgewinnung 2.0. Mehr zu unseren integrierten Employer Branding und Recruiting Lösungen unter: www.stepstone-unlock.de.