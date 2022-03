Advertorial: Aktuelle Entwicklungen beim Sachbezug

Die seit Januar geltenden Anforderungen für Sachbezüge haben die Einsatzmöglichkeiten stark eingeschränkt. Mit einem neuen BMF-Schreiben werden jedoch wieder mehr Akzeptanzstellen möglich sein. givve® bietet dafür die fortschrittlichste Technologie am Markt zur Umsetzung von steuerfreien Sachbezügen

Mit regelmäßigen Gehaltsextras können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter motivieren und die Zufriedenheit im Unternehmen steigern. Besonders beliebt ist der monatliche steuerfreie Sachbezug im Rahmen der 50 € Freigrenze. Sachbezüge sind Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, zum Beispiel Waren und Dienstleistungen, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern als Gehaltsnebenleistung anbietet, sogenannte Benefits. Aber wie kann man einen Sachbezug für Mitarbeiter attraktiv umsetzen? Möglich sind z.B. Gutscheine, Sachgeschenke oder flexibel einsetzbare Sachbezugskarten, wie die givve® Card.

Neue gesetzliche Regelungen

Seit Anfang 2022 müssen alle Sachbezugslösungen in Deutschland auf die neuen gesetzlichen Anforderungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) angepasst werden, um weiterhin als steuerfreier Sachbezug und nicht als steuerpflichtige Geldleistung bewertet zu werden. Dadurch mussten Anbieter wie givve® die Einsatzmöglichkeiten der Sachbezugskarten stark einschränken und unmittelbare Verträge mit den einzelnen Akzeptanzstellen abschließen.

Nun wird ein neues BMF-Schreiben erwartet, welches sehr positive Auswirkungen für die Umsetzung von Sachbezügen hat. Demnach werden zukünftig auch mittelbare Akzeptanzverträge zulässig und es ist keine direkte Vereinbarung mit der Akzeptanzstelle mehr notwendig.

Arbeitgeber und deren Mitarbeiter, die Sachbezugskarten nutzen, haben dann wieder eine sehr große Anzahl an Akzeptanzstellen zur Verfügung und können die Karten vielfältig zum Bezahlen einsetzen - bei der givve® Card z. B. sind das alle Mastercard Akzeptanzstellen einer eingestellten Region. Davon profitieren nicht nur Mitarbeiter, die ihre Sachbezugskarte möglichst flexibel einsetzen möchten, sondern vor allem der Klein- und Mittelstand im deutschen Einzelhandel. Da Sachbezugskarten dann ohne zusätzliche Vereinbarung zwischen dem Händler und dem Aussteller der Karte eingesetzt werden können, helfen Anbieter von Sachbezugskarten dabei der Wirtschaft wieder auf die Beine zu kommen.

Innovative Lösungen für den Sachbezug mit givve®

Die givve® Card ist eine wiederaufladbare Prepaid Karte, welche sich bestens für die Auszahlung von Gehaltsextras eignet. Sie ist für den Einsatz als Sachbezugskarte optimiert, erfüllt alle rechtlichen Voraussetzungen und bietet größtmögliche Flexibilität durch individuelle Auswahlmöglichkeiten.

So funktioniert’s

Sie bestellen givve® Cards für Ihre Mitarbeiter, auf Wunsch mit Firmenlogo oder in komplett eigenem Design. Über unser Verwaltungsportal wählen Sie je Karte ein gewünschtes Setup und laden die Karten z.B. mit 50 € monatlich auf (auch als Dauerauftrag möglich). Ihre Mitarbeiter können das Guthaben je nach gewähltem Setup zum Bezahlen einsetzen.

2 Setups stehen zur Auswahl

Regional: Viele Anbieter aus einer Region

Jede givve® Card wird auf eine individuelle Region in Deutschland eingestellt. Die Region wird pro Karte durch Angabe einer PLZ eingestellt und definiert sich durch den 2er PLZ Bezirk und alle unmittelbar angrenzenden 2er PLZ Bezirke. So entsteht die größtmögliche Region und der Kartennutzer kann bei allen angeschlossenen Akzeptanzstellen in seiner Region mit der givve® Card bezahlen.

Mit dem erwarteten BMF-Schreiben können die givve® Card in Kürze sogar wieder an allen Mastercard Akzeptanzstellen innerhalb der definierten Region einsetzbar sein.

Für alle, die den lokalen Klein- und Mittelstand fördern möchten. Ob Tante Emma Laden, Lieblings-Italiener oder Handelsketten vor Ort – alles ist möglich.

Bild: Eigene Darstellung von givve® Regional: Viele Anbieter aus einer Region

National: Ein Anbieter deutschlandweit

Die givve® Card wird auf einen Akzeptanzpartner eingestellt. Bei diesem Anbieter können Kartennutzer deutschlandweit in allen Filialen sowie online mit der givve® Card bezahlen.

Für alle, die deutschlandweit unterwegs sind und die givve® Card in ihren Alltag integrieren möchten.

Die innovative givve® Card ist die einzige Sachbezugskarte in Deutschland, die alle rechtlich möglichen Optionen auf nur einer Karte realisiert. Mit den Setups und den jeweiligen Spezialisierungen haben Sie die größtmögliche Vielfalt beim Sachbezug.

Bild: Eigene Darstellung von givve® National: Ein Anbieter deutschlandweit

Setup wechseln - auch das ist möglich!

Die fortschrittlichste Technologie am Markt zur Umsetzung von steuerfreien Sachbezügen macht auch den Wechsel von einem Setup zu einem anderen Setup möglich - das kann nur die givve® Card.

B2B Award Sieger: Kundenzufriedenheit

Bild: givve B2B Award Sieger: 1. Platz Kundenzufriedenheit

givve® ist Ihr Partner für Loyalty- und Benefitprogramme, mit über 10 Jahren Erfahrung am Markt und der französischen Groupe Up als Mutterkonzern, welche ein internationaler Experte für Benefits ist.

Das sehen auch unsere Kunden so, denn givve® belegt bei den Mitarbeiter-Benefit Anbietern in Deutschland den 1. Platz bei der Kundenzufriedenheit und wurde dafür von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH mit dem deutschen B2B Award ausgezeichnet.





Alle Vorteile auf einen Blick

Die givve® Card bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:

Flexibilität: Der Arbeitgeber kann flexibel auf Anforderungen seines Finanzamtes reagieren und z.B. ein Setup deaktivieren.

Für Jeden das Richtige: Dank der fortschrittlichen Technologie der givve® Card können Unternehmen optimal auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter eingehen und pro Karte das passende Setup zur Umsetzung von Sachbezügen individuell auswählen.

Steuervorteile: Alle Module der givve® Card sind für die Umsetzung von - Sachbezügen und Sachzuwendungen optimiert.

Fortschrittlich: Alle Prozesse von der Implementierung bis zur Nutzung sind durchgehend digitalisiert und automatisiert - für Arbeitgeber bedeutet das ein Minimum an Verwaltungsaufwand.

Individualität: Die Karte kann mit dem eigenen Logo oder einem vollflächigen Design individualisiert werden - auch die Personalisierung je Karte mit Unternehmens- und Mitarbeiter- Namen als Silber Hochprägung ist inklusive.

Mitarbeitermotivation mit Gehaltsextra: Wer motiviert ist, erbringt bessere Leistungen, fühlt sich dem Unternehmen verbunden und trägt zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.