20. Learntec steht in den Startlöchern

10.01.2012 | HR-Management

Am 31. Januar öffnet die Learntec in der Messe Karlsruhe zum 20. Mal ihre Pforten. Drei Tage lang können sich Fachbesucher auf der internationalen Leitmesse und dem Kongress für professionelle Bildung, Lernen und IT informieren.

Zu ihrem 20-jährigen Jubiläum können sich die Besucher der Bildungsmesse über viele neue Veranstaltungen freuen. "Zum Beispiel findet in diesem Jahr erstmals ein Vorentscheid des HRInnovationSlams direkt auf der Bühne der GAMES@LEARNTEC-Area statt", erklärt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH. Bei dem Vortragswettbewerb präsentieren die Teilnehmer jeweils in maximal zehn Minuten innovative Ideen, Projekte und Produkte aus dem Personalwesen. Das Publikum – vor Ort oder online – stimmt live über die Präsentationen ab. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Learntec ist auch das Thema Trainer und Coaches. Die Branche präsentiert ihr Portfolio in einem eigenen Themenpark auf der Messefläche. Außerdem werden die Themen Mobile Learning, Serious Games und Social Media im Mittelpunkt der Messe stehen.

Spielerisch lernen: GAMES@LEARNTEC

Unter dem neuen Label GAMES@LEARNTEC bietet die Learntec eine Reihe von Aktivitäten rund um das Thema Spielen: In der Gaming Area können Besucher Serious Games spielen und testen. Im Anwenderforum stellen Experten aus der Praxis ihre Best Cases vor, und auf dem An-Kongress LevelUp! tauschen sich Game-Entwickler und Designer über die Entwicklungen im Bereich Serious Games und Computerspiele aus. "Wann immer wir spielen, lernen wir auch", so Professor Dr. Peter A. Henning, Mitglied des Learntec-Kongress-Komitees. "Die didaktischen und technischen Möglichkeiten der Computerspiele gewinnen im gesamten Bildungsbereich immer mehr an Bedeutung, die Learntec wird das Thema deshalb dauerhaft aufgreifen."

Internationale Keynote-Speaker

Im Bildungsforum können Messebesucher drei Public Keynotes hören. "Mit Professor Dr. Norbert Bolz, Antony Fedrigotti und Professor Dr. Jørgen Bang konnten wir Experten für ganz verschiedene Aspekte des Lernens gewinnen", erklärt Sünne Eichler vom Kongress-Komitee der Learntec. Professor Dr. Norbert Bolz, Medienwissenschaftler an der TU Berlin, spricht am ersten Messetag über "Lernen heißt sondieren – von der ‚Weisheit der Vielen’ bis zur Verschmelzung von Tools & Toys". Coach und Motivationstrainer Antony Fedrigotti erläutert sein Konzept von "Power Thinking – Erfolg und Veränderung beginnt im Kopf". Er will den Zuhörern zeigen, wie sie ihr Potenzial aktivieren und so erfolgreicher werden. Professor Dr. Jørgen Bang von der Aarhus Universitet nimmt in seinem Vortrag "How to organize life long learning" die Universitäten und ihre Rolle als Lernanbieter ins Visier.

Daten und Fakten

Learntec 2012

Internationale Leitmesse und Kongress für professionelle Bildung, Lernen und IT

Datum: 31. Januar - 2. Februar 2012

Veranstaltungsort: Messe Karlsruhe

www.learntec.de