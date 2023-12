Weiterbildungsgesetz Schles... / § 6 Dauer der Bildungsfreistellung

(1) Jeder und jedem Beschäftigten soll die Teilnahme an einer einwöchigen Weiterbildungsveranstaltung ermöglicht werden. (2) 1Der Anspruch auf Bildungsfreistellung umfasst fünf Arbeitstage in einem Kalenderjahr. 2Wird regelmäßig an mehr als fünf Tagen in ...

mehr

4 Wochen testen