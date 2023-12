Wahlordnung zum Bayerischen... / § 9 Sonstige Erfordernisse

(1) Jeder Bewerber kann für die Wahl des Personalrats nur auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden. (2) Dem Wahlvorschlag ist die [1]Zustimmung der in ihm aufgeführten Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvorschlag beizufügen; die Zustimmung in ...

