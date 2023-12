2Abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 1 gibt der Wähler seine Stimme in der Weise ab, a) dass er den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet, in den Wahlumschlag legt und den Wahlumschlag verschließt, b) dass er die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unterschreibt und c) dass er den verschlossenen Wahlumschlag, in den der Stimmzettel gelegt ist (Buchst. a), zusammen mit der unterschriebenen Erklärung (Buchst. b) in dem Freiumschlag verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt.