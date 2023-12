Sozialversicherungs-Rechengrößengesetz 2007

[Vorspann] Das Gesetz über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2007 tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. § 1 Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung (1) Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 2005 beträgt 29 202 Euro. (2) Das ...

mehr

4 Wochen testen