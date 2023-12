Reisekostengesetz Sachsen / § 10 Erkrankung während einer Dienstreise

1Erkrankt eine Dienstreisende oder ein Dienstreisender und kann deswegen nicht an den Wohnort zurückkehren, wird die Reisekostenvergütung weitergezahlt. 2Bei Aufnahme in ein nicht am Wohnort oder in dessen Nähe gelegenes Krankenhaus wird für jeden vollen ...

mehr

4 Wochen testen