MitbestimmungsG Montanindustrie

§§ 1 - 2 Erster Teil Allgemeines § 1 [Kreis der betroffenen Unternehmer] (1) 1Die Arbeitnehmer haben ein Mitbestimmungsrecht in den Aufsichtsräten und in den zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organen nach Maßgabe dieses Gesetzes in a) ...

mehr

4 Wochen testen