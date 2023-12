Die Prüfungen nach Nummer 4 und 5 sind von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchzuführen. Abweichend von Satz 1 können die Prüfungen von zur Prüfung befähigten Personen durchgeführt werden, wenn dies in Tabelle 2 bis 11 oder in Nummer 7 Tabelle 12 vorgesehen ist. Setzt sich eine Druckanlage ausschließlich aus Anlagenteilen zusammen, bei denen die Prüfungen nach Nummer 4 oder nach Nummer 5 von zur Prüfung befähigten Personen durchgeführt werden dürfen, dürfen die entsprechenden Prüfungen nach Nummer 4 oder Nummer 5 für diese Druckanlage ebenfalls von einer zur Prüfung befähigten Person durchgeführt werden. In den Tabellen 2 bis 11 werden folgende Abkürzungen verwendet: ZÜS – zugelassene Überwachungsstelle; bP – zur Prüfung befähigte Person.

Tabelle 2 Prüfzuständigkeiten bei beheizten überhitzungsgefährdeten Druckgeräten zur Erzeugung von Dampf oder Heißwasser mit einer Temperatur von mehr als 110 Grad Celsius nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe b

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 > 2 0,5 < PS ≤ 32 ≤ 200 bP bP 2 ≤ 1 000 0,5 < PS ≤ 32 200 < PS · V ≤ 1 000 ZÜS bP 3 > 1 000 0,5 < PS ≤ 32 ZÜS ZÜS 4 ≤1 000 0,5 < PS ≤ 32 > 1 000 5 > 2 > 32

Tabelle 3 Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 1 < V ≤ 200 > 0,5 25 < PS · V ≤ 200 bP bP 2 > 200 0,5 < PS ≤ 1 3 ≤ 1 200 < PS ≤ 1 000 ZÜS bP 4 > 1 > 1 200 < PS · V ≤ 1 000 5 ≤ 1 > 1 000 ZÜS ZÜS 6 > 1 > 1 > 1 000

Tabelle 4 Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 2

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 1 < V ≤ 200 > 0,5 50 < PS · V ≤ 200 bP bP 2 > 200 0,5 < PS ≤ 1 3 > 1 > 1 200 < PS · V ≤ 1 000 bP 4 ≤ 1 > 1 000 ZÜS ZÜS 5 > 1 > 1 > 1 000

Tabelle 5 Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für nicht überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 0,5 < PS ≤ 10 > 200 bP bP 2 ≤ 1 > 500 ≤ 1 000 3 ≤ 1 > 500 1 000 < PS · V ≤ 10 000 ZÜS bP 4 > 1 > 500 ≤ 10 000 5 > 1 10 < PS ≤ 500 > 200 6 > 500 > 10 000 ZÜS ZÜS

Tabelle 6 Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für nicht überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 2

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 ≤ 1 > 1 000 ≤ 1 000 bP bP 2 ≤ 10 > 1 000 1000 < PS · V ≤ 10 000 ZÜS bP 3 10 < PS ≤ 500 > 10 000 4 > 500 > 10 000 ZÜS ZÜS

Tabelle 7 Prüfzuständigkeiten bei einfachen Druckbehältern nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe d

V [Liter] PS [Bar] PS · V [Bar · Liter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 0,5 < PS ≤ 30 50 < PS · V ≤ 200 bP bP 2 0,5 < PS ≤ 1 200 < PS · V ≤ 10 000 3 1< PS ≤ 30 200 < PS · V ≤ 1 000 ZÜS bP 4 1< PS ≤ 30 1000 < PS · V ≤ 10 000 ZÜS ZÜS

Tabelle 8 Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe c für Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen sind als – entzündbare Gase mit den Gefahrenhinweisen H220 oder H221, – entzündbare Flüssigkeiten mit den Gefahrenhinweisen H224 oder H225, – entzündbare Flüssigkeiten, wenn bei der Verwendung die maximal zulässige Temperatur über dem Flammpunkt liegt, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von 55 Grad Celsius, mit dem Gefahrenhinweis H226, – pyrophore Flüssigkeiten mit dem Gefahrenhinweis H250, – akut toxisch mit dem Gefahrenhinweis H300, H310 oder H330

DN [Millimeter] PS [Bar] PS · DN [Bar · Millimeter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 > 25 > 0,5 ≤ 2 000 bP bP 2 > 25 > 0,5 > 2 000 ZÜS ZÜS

Bei Rohrleitungen mit DN > 25 und PS > 0,5 Bar für Gase, Dämpfe oder überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als akut toxisch Kategorie 1 mit den Gefahrenhinweisen H300, H310 oder H330 zu kennzeichnen sind, müssen die Prüfungen vor Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prüfungen von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchgeführt werden.

Tabelle 9 Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe c für Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen sind als – entzündbare Flüssigkeiten, wenn die Flüssigkeit höchstens bis zum Flammpunkt erwärmt wird, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von 55 Grad Celsius, mit dem Gefahrenhinweis H226, – ätzend mit dem Gefahrenhinweis H314

DN [Millimeter] PS [Bar] PS · DN [Bar · Millimeter] Prüfungen nach Nr. 4 Prüfungen nach Nr. 5 1 > 32 > 0,5 1000 < PS · DN ≤ 2 000 bP bP 2 > 32 > 0,5 > 2 000 ZÜS ZÜS