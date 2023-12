Die in Tabelle 1 genannten Flüssiggasanlagen sind vor ihrer erstmaligen Inbetriebnahme, vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen und nach den in Spalte 2 genannten Höchstfristen wiederkehrend von einer zur Prüfung befähigten Person zu prüfen. § 14 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. Tabelle 1 Prüffristen für die wiederkehrende Prüfung Flüssiggasanlage Wiederkehrende Prüfung ortsveränderliche Flüssiggasanlage mindestens alle 2 Jahre ortsfeste Flüssiggasanlage mindestens alle 4 Jahre Flüssiggasanlage mit Gasverbrauchseinrichtungen in Räumen unter Erdgleiche mindestens jährlich flüssiggasbetriebene Räucheranlage mindestens jährlich Flüssiggasanlagen in oder an Fahrzeugen mindestens alle 2 Jahre Flüssiggasanlage auf Maschinen und Geräten des Bauwesens mindestens jährlich Arbeitsgeräte und -maschinen mit Gasentnahme aus der Flüssigphase mindestens jährlich Fahrzeuge mit Flüssiggas-Verbrennungsmotoren, die nicht Regelungsgegenstand der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sind mindestens jährlich