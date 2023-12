die in § 4 Abs. 1 Satz 1 vorgeschriebene Dauer der Ruhezeit für höchstens fünf Sonntage bis auf 16 Stunden verkürzt werden, wenn die Arbeitnehmer an diesen Sonntagen mindestens in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von der Arbeit freigestellt werden, oder