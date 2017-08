Statussymbol Dienstwagen: mehr als nur Fortbewegungsmittel Bild: Haufe Online Redaktion

Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten des Firmenwagens bei der 1-%-Methode dürfen nicht nur im Jahr der Zahlung auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden, sondern auch in den Folgejahren.

Nach bisheriger Besteuerungspraxis konnten Zuzahlungen des Arbeitnehmers zum Kaufpreis bei der 1-%-Methode ausschließlich im Jahr der Zahlung steuermindernd angerechnet werden (vgl. BFH, Urteil vom 23.10.1992, VI R 1/92, BStBl 1993 II S. 195). Obergrenze war damit die Höhe des geldwerten Vorteils, der sich für die Firmenwagenüberlassung in diesem Jahr errechnete.

Zuzahlung zum Firmenwagen als Werbungskosten

In einem weiteren Urteil ist der BFH von dieser Rechtsauffassung abgewichen (vgl. BFH, Urteil vom 18.10.2007, VI R 59/06, BStBl 2008 S. 264); danach dürfen Zuzahlungen des Arbeitnehmers - anders als nach der bisherigen Rechtssystematik - zu keiner Kürzung des lohnsteuerlichen geldwerten Vorteils führen, sondern sind beim Arbeitnehmer auf die Nutzungsjahre verteilt als Werbungskosten zu berücksichtigen. Wichtig: Die Entscheidung wird von der Finanzverwaltung nicht angewendet.

Anrechnung der Zuzahlung zum Firmenwagen auf den geldwerten Vorteil

Stattdessen dürfen Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten des Firmenwagens bei der 1-%-Methode nicht nur im Jahr der Zahlung, sondern auch in den Folgejahren solange auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden, bis der Zuzahlungsbetrag aufgebraucht ist (vgl. BMF, Schreiben vom 6.2.2009, IV C 5 - S 2334/08/10003, BStBl 2009 I S. 413). Danach kürzen Sonderzahlungen des Arbeitnehmers ab dem Zahlungsjahr und in den folgenden Jahren solange den geldwerten Vorteil aus der Firmenwagenüberlassung, bis die Zuzahlung aufgebraucht ist.

Kürzung des Bruttolistenpreises unzulässig

Es ist nicht zulässig, den maßgeblichen Bruttolistenpreis um den Arbeitnehmerzuschuss zu kürzen und damit die Berechnungsgrundlage für den geldwerten Vorteil zu verringern. Dies gilt gleichermaßen für einen gebraucht erworbenen Pkw.

Praxishinweis: Aufgrund der geänderten Verwaltungsauffassung ist es nicht (mehr) erforderlich, die Zuzahlung zu den Anschaffungskosten ratierlich auf mehrere Kalenderjahre zu verteilen, um Nachteile bei der Anrechnung zu vermeiden.