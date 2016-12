Prognose: Rentenbeitragssatz wird weiter sinken

01.03.2012 | Entgelt

Beschäftigte und Unternehmen können angesichts der guten Konjunkturlage im Wahljahr 2013 mit einem weiter sinkenden Rentenbeitrag rechnen.

Nach Einschätzung der Bundesregierung könnte der Beitrag wegen sprudelnder Einnahmen von jetzt 19,6 auf 19,2 % zurückgehen. Hintergrund sei die Konjunkturprognose 2012, heißt es in einem von Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) erarbeiteten Aktionsprogramm. Das Kabinett hat hierüber bereits am 29.2.2012 beraten. Demnach würde der Satz 2014 weiter sinken - auf 19,0 %.

Der Plan, über den zunächst die «Financial Times Deutschland» berichtete hatte, liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Nach Angaben der Zeitung will die Bundesregierung damit beim EU-Gipfel in Brüssel am 1./2.3.2012 vor allem ihren Reform- und Sanierungswillen demonstrieren.

DRV prognostiziert deutlich sinkenden Rentenbeitragssatz

Grundlage für die Erwartungen ist der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund hatte bereits im Dezember 2012 in Aussicht gestellt, der Renten-Beitragssatz könne 2014 bis auf 19,0 % zurückgehen. Voraussetzung sei, dass die Konjunktur nicht einbreche. 2011 lag der Beitragssatz bei 19,9 %.

Zum 1.1.2012 war er wegen der guten Beitragseinnahmen auf 19,6 Prozent gesenkt worden. Eine Beitragssatzsenkung ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn die Rücklagen der Rentenkassen 1,5 Monatsausgaben übersteigen.