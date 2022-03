Gelegentliche, nicht vorhersehbare Überschreitungen der Entgeltgrenze im Rahmen einer geringfügig entlohnten Beschäftigung sind nicht neu. Sie dienen dazu, einen Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermeiden, wenn dauerhaft tatsächlich nur ein Minijobverdienst vorgesehen ist. Ab 1. Oktober 2022 gibt es dazu eine gesetzliche Definition.

Das unvorhersehbare Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze soll ab 1. Oktober 2022 im Zuge der Anhebung der Entgeltgrenze für die heutigen 450-Euro-Minijobs auf 520 Euro im Gesetz geregelt werden. Bisher finden sich Ausführungen dazu nur in den Geringfügigkeits-Richtlinien, die im Rahmen der Auslegung durch die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung entstanden sind.

Minijob: Welche Zahlungen gelten als unvorhersehbar?

Nicht vorhersehbar sind Zahlungen, die der Arbeitgeber im Rahmen seiner vorausschauenden Betrachtungsweise zur Ermittlung des regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelt unberücksichtigt gelassen hat, weil sie nicht mit hinreichender Sicherheit zu erwarten waren. Hierzu gehört zum Beispiel die Zahlung einer einmaligen Einnahme, die dem Grunde und der Höhe nach vom Geschäftsergebnis oder einer individuellen Arbeitsleistung des Vorjahres abhängig ist. Aber auch die Mehrarbeit eines Minijobbers, die sich aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls eines anderen Mitarbeitenden ergibt, kann ein unvorhersehbares Ereignis darstellen.

Heutige Regelung in den Geringfügigkeits-Richtlinien

Grundsätzlich gilt, dass eine geringfügig entlohnte Beschäftigung endet, wenn das regelmäßig monatliche Arbeitsentgelt die zulässige Entgeltgrenze überschreitet. Ein nur gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten der Arbeitsentgeltgrenze führt nicht zur Beendigung der geringfügig entlohnten Beschäftigung. In Anlehnung an die Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen ist als gelegentlich grundsätzlich ein Zeitraum bis zu drei Monaten innerhalb eines Zeitjahres anzusehen. Die Höhe des Arbeitsentgelts in den Monaten des unvorhersehbaren Überschreitens ist irrelevant. Somit ist es beispielsweise auch möglich, dass ein geringfügig entlohnt beschäftigter Arbeitnehmender für einen wegen Krankheit ausgefallenen Arbeitnehmenden, der Vollzeit beschäftigt ist, vorübergehend einspringt. Die üblichen Abgaben an die Minijob-Zentrale sind dann vom entsprechend höheren Verdienst zu zahlen.

Überschreiten der Minijob-Grenze: Zukünftige Regelung im Gesetz

Ein unvorhersehbares Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze steht dem Fortbestand einer geringfügigen entlohnten Beschäftigung nicht entgegen, wenn die Geringfügigkeitsgrenze innerhalb des für den jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu bildenden Zeitjahres in nicht mehr als zwei Kalendermonaten um jeweils einen Betrag bis zur Höhe der Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird. Damit darf in Ausnahmefällen in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung letztendlich das 14-Fache der Geringfügigkeitsgrenze verdient werden, also maximal 7.280 Euro (14 x 520 Euro) für einen Zeitraum von 12 Monaten.

Unterschied zwischen der heutigen und der zukünftigen Regelung

Anders als bisher soll ein nicht vorhersehbares Überschreiten nur noch zweimal statt dreimal innerhalb eines Zeitjahres möglich sein. Außerdem deckelt der Gesetzgeber die Höhe des Mehrverdienstes pro Kalendermonat des Überschreitens auf einen Wert in Höhe der Geringfügigkeitsgrenze (520 Euro zusätzlich). Damit soll einer möglichen Verdrängung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungen begegnet werden.