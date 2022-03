Die gute Nachricht für alle Midijobber lautet, dass sie in den einzelnen Sozialversicherungszweigen über den 30. September 2022 hinaus sozialversichert bleiben, wenn sie es bis dahin bereits sind. Arbeitnehmende, die wegen der Höhe ihres derzeitigen Verdienstes ab 1. Oktober 2022 grundsätzlich Minijobber wären, behalten ihren Status.

Regelungen zum Bestandsschutz sind in jedem Versicherungszweig folglich für diejenigen Beschäftigten vorgesehen, die bis zur Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro auf 520 Euro mehr als geringfügig entlohnt beschäftigt und dadurch in den einzelnen Versicherungszweigen versicherungspflichtig waren. Die Versicherungspflicht gilt längstens bis 31. Dezember 2023, wenn sich das durchschnittliche Arbeitsentgelt nicht vorher auf mehr als 520 Euro erhöht oder der Arbeitnehmende die Befreiung von der Versicherungspflicht beantragt. Die Beitragsberechnungsmodalitäten nach der alten Formel gelten weiter. Darüber hinaus lohnt sich aber auch ein genauer Blick auf die Regelungen in den einzelnen Versicherungszweigen.

Alte Midijob-Regelung gilt weiter

Für Bestandsschutzfälle ermittelt sich die geminderte beitragspflichtige Einnahme nach der bisher bekannten Formel, die in der Kurzfassung wie folgt lautet:

1,131876 x Arbeitsentgelt - 171,439

Die Beitragsberechnung erfolgt für jeden Versicherungszweig gesondert in drei Schritten. Zunächst wird der Gesamtbeitrag ausgehend von der reduzierten beitragspflichtigen Einnahme ermittelt. Dann erfolgt die Berechnung des Beitragsanteils des Arbeitgebers ausgehend vom tatsächlichen Arbeitsentgelt. Anschließend ergibt sich der Beitragsanteil des Arbeitnehmenden durch Abzug des Arbeitgeberanteils vom Gesamtbeitrag.

Besitzschutzregelung in der Kranken- und Pflegeversicherung

Alt-Midijobber bleiben in der Kranken- und Pflegeversicherung bis längstens 31. Dezember 2023 als Arbeitnehmende versicherungspflichtig, solange das durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelt mehr als 450 Euro, aber nicht mehr als 520 Euro beträgt. Bestandsschutz tritt nicht ein, wenn in der Krankenversicherung (und damit auch in der Pflegversicherung) die Voraussetzungen für eine Familienversicherung nach § 10 SGB V vorliegen. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht kann ab 1. Oktober 2022 innerhalb von drei Monaten bei der Krankenkasse beantragt werden.

Besitzschutzregelung in der Arbeitslosenversicherung

Alt-Midijobber bleiben in der Arbeitslosenversicherung bis längstens 31. Dezember 2023 als Arbeitnehmende versicherungspflichtig, solange das durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelt mehr als 450 Euro, aber nicht mehr als 520 Euro beträgt. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht ist auf Antrag bei der Agentur für Arbeit möglich. Die Befreiung wirkt vom 1. Oktober 2022 an, wenn sie bis zum 31. Dezember 2022 beantragt wird - im Übrigen von dem Beginn des Kalendermonats an, der auf den Kalendermonat folgt, in dem der Antrag gestellt worden ist.

Keine Besitzschutzregelung in der Rentenversicherung

In der Rentenversicherung gibt es mit Ausnahme von Beschäftigungen in Privathaushalten keine Bestandsschutzregelung. Arbeitnehmende, die über den 30. September 2022 hinaus beschäftigt sind und ein Arbeitsentgelt bis durchschnittlich maximal 520 Euro verdienen, werden ab 1. Oktober 2022 Minijobber. Die Rentenversicherungspflicht bleibt bestehen, solange in dem Minijob keine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt wird. Arbeitnehmende haben deshalb einen Vorteil, weil ihre Belastung bei einem rentenversicherungspflichtigen Minijob nur noch 3,6 Prozent beträgt, denn der Arbeitgeber trägt in diesem Fall bereits 15 Prozent.

Ausnahme in der Rentenversicherung für Beschäftigungen in Privathaushalten

Grundsätzlich gelten die Aussagen in der Rentenversicherung auch für Beschäftigungen in Privathaushalten. Die Arbeitnehmenden werden unter den zuvor genannten Voraussetzungen ebenfalls ab 1. Oktober 2022 Minijobber. Allerdings wird im Beitragsrecht ein befristetes Übergangsrecht für die Zeit bis zum 31. Dezember 2023 geschaffen, wenn diese Beschäftigten sich im Minijob nicht von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Für die Beitragsbemessung und Tragung finden dann faktisch weiterhin die Regelungen des bisherigen Übergangsbereichs Anwendung. Durch dieses Übergangsrecht soll vermieden werden, dass Beschäftigte in Privathaushalten höhere Rentenversicherungsbeiträge als bisher zu zahlen hätten, weil versicherungspflichtig geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten einen Beitragsanteil von derzeit 13,6 Prozent tragen müssen.

Zukünftig wieder mehrere Einzugsstellen für ein- und dieselbe Beschäftigung

Für geringfügig entlohnte Beschäftigungen ist die Minijob-Zentrale zuständige Einzugsstelle, für Beschäftigungen im Übergangsbereich die Krankenkasse. Für Bestandsschutzfälle werden Arbeitgeber daher ab 1. Oktober 2022 mit zwei Einzugsstellen zu tun haben, weil zumindest für den Zweig der Rentenversicherung ein Minijob vorliegt, der bei der Minijob-Zentrale zu melden und mit ihr abzurechnen ist. Für die anderen Versicherungszweige ergibt sich melde- und beitragsrechtlich grundsätzlich die Zuständigkeit der Krankenkasse.