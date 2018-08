Bild: Ilja C. Hendel / BMF Noch im Januar erklärte er das Jahressteuergesetz 2013 für gescheitert: Finanzminister Wolfgang Schäuble

Bund und Länder einigten sich nach monatelangem Streit Anfang Juni 2013 im Vermittlungsausschuss auf das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz, in dem etliche Maßnahmen aus dem nicht zustande gekommenen Jahressteuergesetz (JStG) 2013 enthalten sind. Durch dieses Gesetz wird der fachlich unabdingbare Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts umgesetzt.

Auf Wunsch des Bundesrates wurde das Gesetz im Vermittlungsverfahren um weitere Maßnahmen ergänzt, die bereits im gescheiterten JStG 2013 enthalten waren. Darauf hat man sich in der Sitzung des Vermittlungsausschusses am 5. Juni 2013 geeinigt. Das vollständige Gesetz findet sich in der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses (BT-Drs. 17/13722). Bundestag und Bundesrat haben das Ergebnis bereits angenommen (BR-Drs. 477/13). Soweit keine Sonderreglungen getroffen worden sind, soll das Gesetz bereits - rückwirkend - ab Anfang 2013 gelten.

