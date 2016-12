Der Arbeitgeber nimmt am elektronischen Abrufverfahren teil Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitgeber – zu Beginn oder im Laufe des Jahres 2013 – am elektronischen Verfahren teilnimmt (Starttermin), gelten die bereits im Einkommensteuergesetz vorhandenen Regelungen für den Lohnsteuerabzug mit den ELStAM.

Der Arbeitgeber nimmt noch nicht am elektronischen Abrufverfahren teil

Für die Fälle, in denen der Arbeitgeber erst im Laufe des Jahres 2013 mit dem elektronischen Verfahren startet, besteht 2013 keine gesetzliche Grundlage für den Lohnsteuerabzug für die Zeit ohne elektronischen Abruf. Zur Sicherstellung des Lohnsteuerabzugs in der Übergangszeit muss daher wieder eine gesetzliche Regelung für den Lohnsteuerabzug eingeführt werden, die sich an die bisherigen Grundsätze des § 52b EStG anlehnen könnte. Dies wird wohl aller Voraussicht nach im Herbst dieses Jahres passieren. (Bundesrats-Drucksache 302/12 (B) vom 6.7.2012)