Geschenke an Mitarbeiter sind eine schöne Möglichkeit, Danke zu sagen. Gewähren auch Sie Ihren Geschäftspartnern und Mitarbeitern Geschenke? Beteiligen Sie sich an der Umfrage von Haufe.

Viele Unternehmen überreichen Geschenke an Geschäftspartner und Mitarbeiter. Der Prozess und die Beurteilung der Steuerpflich kann dabei recht aufwendig werden. Eine Haufe-Studie soll die Probleme und Herausforderungen ermitteln. Machen Sie mit!

Aufmerksamkeiten und kleine Geschenke sollen dazu dienen, Geschäftspartnern und Mitarbeitern zu verschiedenen Anlässen möglichst schnell und unkompliziert Danke zu sagen. Doch meist ist der Prozess von der Genehmigung über die Ermittlung der erforderlichen Informationen für die korrekte Buchung der Geschenke bis hin zur ausführlichen Dokumentation viel aufwendiger als gedacht.

Steuerfreie oder steuerpflichtige Geschenke

Geschenke des Arbeitgebers an die Mitarbeiter gehören zum Arbeitslohn. Geldgeschenke sind dabei immer steuerpflichtig. Handelt es sich um ein Sachgeschenk, bieten sich jedoch mehrere Möglichkeiten, um einer Steuerpflicht des Geschenks zu entgehen oder zumindest eine vergleichsweise günstige Pauschalierung in Anspruch zu nehmen. Einen Überblick über die entsprechenden Möglichkeiten, beispielsweise von kleineren Geschenken als Sachbezügen (bis zu 44 Euro steuerfrei) oder Aufmerksamkeiten an Arbeitnehmer (bis zu 60 Euro steuerfrei) bieten Ihnen die übrigen Kapitel dieses Top-Themas.

Umfrage: Welchen Aufwand verursachen Geschenke bei Ihnen im Unternehmen?

Gewähren Sie Ihren Geschäftspartnern und Mitarbeitern Geschenke? Stehen auch Sie dabei regelmäßig vor der Frage, wie Sie alle notwendigen Informationen bekommen für die richtige steuerliche Würdigung? Oder scheitert es schon daran, dass gar nicht klar ist, welche Abteilung überhaupt für die Genehmigung und den gesamten „Geschenke-Prozess" verantwortlich ist?

Haufe führt zu diesem Thema eine Umfrage durch und möchte wissen, vor welchen Schwierigkeiten Sie in Ihrem Unternehmen stehen. Nehmen Sie sich dafür bitte 5 Minuten Zeit.

