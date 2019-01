Erste Tätigkeitsstätte durch dauerhafte Zuordnung

Die arbeits- oder dienstrechtliche Zuordnung entscheidet, wo sich die erste Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers befindet. Hieraus ergeben interessante Gestaltungsmöglichkeiten, wenn Mitarbeiter mehrere Tätigkeitsstätten haben, wie nachfolgendes Beispiel verdeutlicht: Ein Arbeitnehmer ist 4 Tage in der Woche in Bonn und 1 Tag in Münster eingesetzt. Er wohnt in einem kleinen Ort, der nur wenige Kilometer von Münster entfernt liegt und hat einen Firmenwagen. Ergebnis: Obwohl der Tätigkeitsmittelpunkt hier in Bonn liegt, kann eine Zuordnung zum Standort Münster erfolgen und insbesondere der geldwerte Vorteil aus der Firmenwagengestellung minimiert werden.