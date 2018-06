Ein Arbeitnehmer soll seine berufliche Tätigkeit an 3 Tagen in seinem Home-office ausüben und an 2 vollen Tagen in der betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers in Augsburg tätig werden. Ergebnis: Das Home-office ist keine betriebliche Einrichtung und kann daher keine erste Tätigkeitsstätte sein. Erste Tätigkeitsstätte ist hier die betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers in Augsburg, da der Arbeitnehmer dort an 2 vollen Tagen beruflich tätig werden soll (ausschlaggebend ist die Prognose - sog. Ex-ante-Betrachtung).