Arbeitnehmer C, der seine Tätigkeit am Sitz der Geschäftsleitung in Frankfurt ausübt, wird von seinem Arbeitgeber aus organisatorischen Gründen der Betriebsstätte in München zugeordnet, ohne allerdings dort eine Tätigkeit auszuüben. Ergebnis: C begründet in München keine erste Tätigkeitsstätte, da er dort nicht tätig wird.