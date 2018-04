Der unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer F wird für eine Projektdauer von voraussichtlich 18 Monaten der betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers in München zugeordnet. Nach 18 Monaten wird die Zuordnung um 36 Monate verlängert. Obwohl Arbeitnehmer F insgesamt 54 Monate in München tätig wird, hat er dort keine erste Tätigkeitsstätte. Die gesetzlich vorgegebene Prognose-Betrachtung bedeutet, dass F weder im Zeitpunkt der erstmaligen Zuordnung (= 18 Monate) noch im Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung (= 36 Monate) für mehr als 48 Monate in München eingesetzt werden soll.