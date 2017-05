Ein Unternehmen führt eine Aktion unter dem Motto „Einkaufen – Punkte sammeln – Prämie aussuchen“ durch. Hierbei werden jedem Kunden, der sich für die Teilnahme an der Aktion entschieden hat, pro Einkauf Punkte gutgeschrieben. Je nach Höhe der erlangten Punkte erhält der Kunde eine Prämie. Ergebnis: Sobald der Kunde sich für die Teilnahme an einem Bonusprogramm entscheidet, wird damit die Ausgabe der Punkte zum Bestandteil der Leistung des leistenden Unternehmers. Eine zusätzliche Leistung ist weder in der Gutschrift der Punkte, noch in der Hingabe der Prämie zu sehen. § 37b EStG findet in diesen Fällen somit keine Anwendung.