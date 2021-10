Derzeit ist die Rechtslage zur Testpflicht am Arbeitsplatz in Deutschland sehr uneinheitlich.

Italien hat es vorgemacht, Österreich zieht zum 1. November 2021 nach und auch in Frankreich gilt an allen Arbeitsplätzen, in Fernzügen, für die Gastronomie und Kulturstätten die 3G-Regelung. Wer zur Arbeit kommt, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Kommt die 3G-Regel auch für deutsche Arbeitsplätze?

In Deutschland gibt es derzeit keine rechtliche Grundlage für eine bundesweite 3G-Regel am Arbeitsplatz. Lediglich für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen gelten bundesweit regelmäßige Testpflichten. Bund und Länder haben auf der Gesundheitsministerkonferenz am 11. Oktober über eine 3G-Regel für alle Beschäftigten mit Kundenkontakt beraten. Aber die Länder konnten sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen für eine Corona-Testpflicht bei Mitarbeitenden in Unternehmen mit Publikumsverkehr einigen.

Dabei hatte Baden-Württemberg zunächst einen Entwurf vorgelegt, in dem es hieß: "Die Länder sind sich einig, dass die mittlerweile in vielen Bundesländern geregelte 3G-Nachweispflicht als Voraussetzung zum Zugang zu Betrieben, Einrichtungen oder sonstigen Angeboten mit direktem Kundenkontakt nicht nur für Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher oder sonstige externe Personen, sondern auch für Beschäftigte gelten soll." Dies erwies sich jedoch schnell als nicht mehrheitsfähig, woraufhin Baden-Württemberg seinen Entwurf wieder zurückzog.

Testpflicht: Gesundheitsministerkonferenz endet mit lauem Kompromiss

Die Gesundheitsministerkonferenz beschloss am Ende lediglich, dass Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz als Rechtsgrundlage dafür geeignet sei, eine Testvorlagepflicht für die Beschäftigten mit direktem Kundenkontakt durch das Landesrecht erlassen zu können. Das bedeutet, jedes Bundesland muss selbst entscheiden, ob es eine Testpflicht einführt und wie es diese ausgestaltet.

Dabei war der Plan gewesen, mit einem "grundsätzlich einheitlichen Vorgehen" im ganzen Bundesgebiet eine Diskrepanz der Testvorschriften für die Beschäftigten bei beruflichen Tätigkeiten mit direktem Kundenkontakt möglichst zu vermeiden. Das ist gründlich misslungen. Bundesweit existiert mittlerweile ein Flickenteppich. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick zu den einzelnen Länder-Vorschriften.

Baden-Württemberg: Testpflicht für Beschäftigte mit Außenkontakt

In Baden-Württemberg wurde die Testpflicht zum 15. Oktober 2021 ausgeweitet. Auf der Basis des Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz wurde geregelt, dass sich nicht geimpfte oder genesene Beschäftigte sowie Selbstständige mit Außenkontakt künftig zweimal wöchentlich mit einem Antigen-Schnelltest testen lassen müssen. Eine solche Testpflicht galt bis dahin in Baden-Württemberg nur für die Warn- und Alarmstufe. Mit der neuen Regelung soll ein Gleichklang zu dem mit einem 3G-Nachweis stattfindenden Publikumsverkehr herbeigeführt werden.

Bayern

In Bayern müssen seit dem 19. Oktober 2021 in allen Bereichen von 2G / 3G / 3G plus neu auch die Betreiber, Beschäftigten und Ehrenamtlichen mit Kundenkontakt die dort jeweils geltenden Impf-, Genesenen- oder Testvoraussetzungen erfüllen. Sie müssen bei 3G und 3G plus einen entsprechenden Testnachweis an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorlegen.

Berlin verfügt Testpflicht am Arbeitsplatz

In Berlin gilt schon länger eine Testpflicht am Arbeitsplatz für Arbeitnehmende mit körperlichem Kontakt zu externen Personen sowie für Mitarbeitende, "die als Funktionspersonal mit Publikumskontakt auf Veranstaltungen tätig sind". Die Arbeitnehmenden sind angewiesen, das Testangebot ihres Arbeitgebers wahrzunehmen. Selbsttests sind gestattet, sofern diese unter Aufsicht erfolgen. Die Betriebe haben sicherzustellen, dass diejenigen Beschäftigten, die weder geimpft noch genesen sind, nur im Falle eines negativen Ergebnisses ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Die Testangebotsannahmepflicht soll in Berlin im Falle einer Verweigerung arbeitsrechtlich durchgesetzt werden. Kommen Beschäftigte der Testpflicht nicht nach, kann dies laut offizieller Auskunft zu Abmahnungen oder Kündigungen führen.

Bremen

Auch in Bremen sehen die geltenden Regelungen eine Testannahmepflicht für ungeimpfte Beschäftigte vor. Ausgenommen von der Testpflicht sind geimpfte oder genesene Beschäftigte. Entscheiden sich Betriebe in Bremen für ein 2G-Modell, muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass das nicht immunisierte Personal arbeitstäglich eine Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus vornimmt oder vornehmen lässt und das Ergebnis auf Verlangen vorlegt. Die erforderlichen Testungen sind durch den Arbeitgeber zu organisieren.

Brandenburg: keine allgemeine Testpflicht

In Brandenburg gibt es keine keine allgemeine Testpflicht für Beschäftigte mit Kundenkontakt. Nur Beschäftigte in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeheimen sind testpflichtig. Dies gilt ebenso für Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten, teilstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfen und teilstationären Pflegeeinrichtungen.

Hamburg

Auch Hamburg hat keine Regelung zu einer Testpflicht am Arbeitsplatz. Dort sind einige Betriebe jedoch dazu verpflichtet, ein betriebliches Testkonzept zu erstellen sowie ein Test-Logbuch über durchgeführte Tests zu führen. Dazu zählen neben Krankenhäusern und dem Pflegebereich unter anderem Fußpflegen, Kosmetikstudios, Friseursalons sowie die Gastronomie. Vorgeschrieben sind dabei "mindestens zwei wöchentliche Testungen der im Betrieb beschäftigen Personen mittels Schnelltest oder PCR-Test". Diese sind an nicht aufeinander folgenden Tagen durchzuführen, sofern die Tätigkeit an mehr als zwei Tagen in der Woche ausgeführt wird. In der Gastronomie unterliegen ausschließlich jene Personen der Testpflicht, die in Bereichen eingesetzt werden, in denen regelmäßiger Gästekontakt stattfindet.

Hessen: 3G-Regel für bestimmte Bereiche

In Hessen gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz ebenfalls nur für Beschäftigte in bestimmten Bereichen. Dazu zählen Schulen, Krankenhäuser sowie Pflegeeinrichtungen, aber auch Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, wie unter anderem Nagelstudios, Friseurbetriebe und Fußpflegen. Die Betreiber entsprechender Dienstleistungsbetriebe müssen sicherstellen, dass sowohl die Kundinnen und Kunden als auch die Dienstleistung erbringenden Personen einen Negativnachweis vorweisen können.

Mecklenburg-Vorpommern

Eine Testpflicht gilt in Mecklenburg-Vorpommern nur für Mitarbeitende in Arbeitsbereichen mit vulnerablen Gruppen. Darüber hinaus existieren derzeit keine weiteren Regelungen. Falls sich Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern freiwillig für ein 2G-Optionsmodell entscheiden, müssen nicht geimpfte oder genesene Beschäftigte spätestens zu Arbeitsbeginn ein negatives Testergebnis vorlegen.

Niedersachsen

In Niedersachsen besteht eine 3G-Regelung nur für Arbeitnehmer bestimmter Bereiche, unter anderem für Beschäftigte in Betrieben, in denen körpernahe Dienstleistungen erbracht werden. Ausgenommen sind medizinisch notwendige Dienstleistungen. Die Testpflicht greift jedoch in den meisten Fällen erst, sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Warnstufe 1 oder die Inzidenz von 50 überschritten wird. Betreiber einer entsprechenden Einrichtung sind dann verpflichtet, die dort tätigen Beschäftigten mindestens zweimal in der Woche auf das Coronavirus zu testen. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Entscheiden sich Arbeitgeber freiwillig für ein 2G-Modell, müssen nicht geimpfte Beschäftigte täglich einen negativen Schnelltest vorweisen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gilt eine Testpflicht für nicht geimpfte oder genesene Beschäftigte unter anderem im Veranstaltungsbereich sowie bei körpernahen Dienstleistungen und gastronomischen Angeboten in Innenräumen. Arbeitgeber solcher Betriebe sind dazu verpflichtet, zweimal wöchentlich eine Betriebstestung durchzuführen. Die Teilnahme ist für entsprechende Mitarbeiter verpflichtend.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz müssen Beschäftigte, die mindestens fünf Werktage hintereinander nicht im Betrieb gearbeitet haben, auf Aufforderung einen gültigen Negativ-Test vorlegen. Wer im Homeoffice arbeitet, für den greift die Testpflicht am ersten Tag, an dem die Arbeit im Betrieb oder an sonstigen Einsatzorten außerhalb der eigenen Häuslichkeit stattfindet. Daneben gilt auch in Rheinland-Pfalz eine Testpflicht für alle Beschäftigten, die körpernahe Dienstleistungen erbringen oder im Innenbereich gastronomischer Einrichtungen tätig sind. Auch hier gibt es Ausnahmen für Dienstleistungen, die aus medizinischen Gründen erbracht werden.

Saarland

In der Corona-Verordnung des Saarlandes ist keine allgemeine Testpflicht für Beschäftigte vorgesehen. Lediglich in Krankenhäusern und im Pflegebereich müssen sich Beschäftigte testen lassen.

Sachsen

In Sachsen sind Beschäftigte mit direktem Kundenkontakt verpflichtet, zweimal wöchentlich einen Testnachweis zu liefern, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35 überschreitet. Der Nachweis über die Testung muss vier Wochen lang aufbewahrt werden. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Als Kundenkontakt gilt hierbei der unmittelbare physische Kontakt bzw. der Kontakt mit tatsächlich persönlicher Begegnung bei der Ausübung beruflicher Tätigkeiten.

Sachsen-Anhalt

Wenn sich Betriebe in Sachsen-Anhalt für ein 2G-Modell entscheiden, müssen auch die Beschäftigten einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen, sofern sie sich in denselben Räumlichkeiten oder räumlichen Bereichen aufhalten wie Teilnehmer, Kunden, Besucher oder Gäste. Eine generelle Testpflicht für Mitarbeitende mit Kundenkontakt gibt es bislang in Sachsen-Anhalt nicht.

Schleswig-Holstein lockert auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz

In Schleswig-Holstein existiert keine 3G-Pflicht für Beschäftigte mit Kundenkontakt. Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft, genesen oder getestet, entfällt für sie in den allermeisten Innenräumen auch die Maskenpflicht. In Bereichen, in denen regelmäßiger Kunden- oder Besucherkontakt stattfindet, dürfen ausschließlich Beschäftigte eingesetzt werden, die dort entweder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder spätestens alle 72 Stunden einen Testnach­weis vorlegen. Für Geimpfte und Genesene ist die Maskenpflicht aufgehoben. Für das Personal in Krankenhäusern sowie in Kindertagesstätten mit regelmäßigem Kontakt zu Patienten bzw. Kindern ist vorgeschrieben, dass sich die dortigen Beschäftigten mindestens zweimal wöchentlich in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen müssen.

Thüringen

In Thüringen gibt es keine allgemeine Testpflicht für Beschäftigte mit Kundenkontakt. Beschäftige in der Pflege müssen sich mindestens einmal in der Woche, in welcher der jeweilige Beschäftigte zum Dienst eingeteilt ist, auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

Nicht bestehende Auskunftspflicht erschwert Testung

Die in einzelnen Bundesländern vorgeschriebene Testpflicht ist für Arbeitgeber allerdings schwierig durchzusetzen, solange sie den Impf- oder Teststatus ihrer Mitarbeitenden nicht abfragen dürfen. Ohne eine Auskunftspflicht der Beschäftigten werden die Betriebe kaum in der Lage sein, eine Testpflicht umzusetzen.





