Sondervergütung kann nach langer Krankheit entfallen

Auf der sicheren Seite sind Arbeitgeber, die in ihre Arbeitsverträge unter dem Stichwort "Sondervergütung" einen wirksamen Freiwilligkeitsvorbehalt und die Kürzungsmöglichkeit gemäß § 4a EFZG mit aufnehme. So können sie jedes Jahr neu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie ihren Mitarbeitern das zusätzliche Geld bezahlen und insbesondere bei langen Fehlzeiten eine Kürzung vornehmen, wenn es ihnen tunlich erscheint. Mögliche Demotivations- oder Imageaspekt sollten dabei allerdings mit in Betracht gezogen werden.