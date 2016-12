Lohnnachzahlung: Arbeitgeber muss höhere Steuer nicht erstatten

11.01.2012 | Arbeitsrecht

Ein Arbeitgeber ist nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn ein Mitarbeiter wegen einer auf einen Schlag erfolgten Lohnnachzahlung höhere Lohnsteuer zahlen muss. Nach Auffassung des Gerichts, dem dazu ein aktueller Fall vorlag, haftet der Arbeitgeber für diesen so genannten Progressionsschaden grundsätzlich nicht.

Das Gericht wies mit seinem grundlegenden Urteil die Klage eines Arbeitnehmers ab. Weil der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu Unrecht wegen Krankheit gekündigt hatte - dazu gab es ein entsprechendes Urteil -, zahlte er den 19 Monate lang einbehaltenen Lohn in einer Summe aus. Wegen der Progression in der Lohn- und Einkommensteuertabelle musste der Kläger deshalb nach eigenen Angaben rund 4.700 Euro mehr an Lohnsteuer zahlen, als wenn ihm der Lohn monatlich ausgezahlt worden wäre. Diese steuerliche Mehrbelastung solle ihm der Arbeitgeber erstatten, forderte er.

Die Entscheidung: Kein Schadensersatz des Arbeitgebers

Das LAG sah dafür jedoch keine rechtliche Grundlage. Der Arbeitgeber durfte demnach den Lohn in einem Betrag auszahlen. Schadensersatzpflichtig wäre er allenfalls, wenn er den Lohn "leichtfertig" zurückbehalten hätte (LAG, Rheinland-Pfalz, Urteil v. 19.08.2011, 9 Sa 155/11).