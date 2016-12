Justem ist Arbeitsrechtskanzlei des Jahres

01.11.2011 | Arbeitsrecht

Die Sieger der Juve Awards 2011 stehen fest. Kanzlei des Jahres wurde White & Case, den Preis für die Arbeitsrechtskanzlei des Jahres 2011 erhielt die Kanzlei Justem.

Die Juve Awards 2011 wurden in insgesamt 17 verschiedenen Kategorien vergeben. Darunter gingen 14 Auszeichnungen an Kanzleien und drei an Inhouse-Teams aus Unternehmen. In jeder Kategorie durften sich im Vorfeld fünf Kanzleien zu den Nominierten zählen, aus denen letztlich der Sieger ermittelt wurde. Im Bereich Arbeitsrecht waren das Allen & Overy, CMS Hasche Sigle, Justem, Pusch Wahlig und die Boutique Schramm Meyer Kuhnke.

In diesem Jahr heimste die Kanzlei Justem die Auszeichnung im Arbeitsrecht ein und folgte damit auf die Kanzlei Küttner, dem Gewinner 2010 in der Kategorie Arbeitsrecht. Die Initiatoren des Preises begründen ihre Entscheidung mit der guten Entwicklung bei Justem.

Die Kanzlei ist zwischenzeitlich nicht nur im Bankensektor bekannt. Vielmehr deckt die Boutique, die Caroline Bitsch 2006 gegründet hatte, auch andere wichtige Bereiche des Arbeitsrechts ab. So verstärkt seit Juli 2011 Beate M. Diemel, die auf die Themen Compliance und Datenschutz spezialisiert ist, das Team bei Justem.