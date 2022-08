Arbeitgeber sollen ab Oktober erneut verpflichtet werden, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice anzubieten. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will damit Beschäftigte vor Corona-Infektionen in der Herbst-/Wintersaison schützen.

Die Homeoffice-Pflicht soll verlängert werden - das geht aus einem Referentenentwurf für eine SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesarbeitsministeriums hervor. Die sogenannte Homeoffice-Angebots-Pflicht sieht vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten anbieten, "geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen". Ausnahmen sind also möglich. Die Regelung soll zum 1. Oktober in Kraft treten und bis zum 7. April 2023 gelten.

Reaktion auf erwartete steigende Infektionszahlen

Der Entwurf begründet die Rückkehr zum Homeoffice damit, dass ab Herbst erneut steigende Infektionszahlen zu erwarten sind. Arbeitgeber sollen deshalb verpflichtet werden, ein Hygienekonzept mit bewährten Schutzmaßnahmen zu erstellen. Dazu zähle unter anderem eine "Verminderung betrieblicher Personenkontakte, zum Beispiel durch die Reduzierung der gleichzeitigen Nutzung von Räumen und durch das Angebot an die Beschäftigten, im Homeoffice zu arbeiten".

Ausnahmen von der Homeoffice-Angebots-Pflicht sind möglich

Eine solche Homeoffice-Angebots-Pflicht gab es bereits im letzten Winter, sie ist allerdings am 19. März 2022 ausgelaufen. Auch die Vorgänger-Regelung sah eine Ausnahme vor, wenn zwingende betriebsbedingte Gründe entgegenstanden. Betriebsbedingte Gründe wurden etwa angenommen, wenn Betriebsabläufe ohne Präsenz im Betrieb erheblich eingeschränkt oder gar nicht aufrechterhalten werden können. Beispiele sind hier etwa die Bearbeitung und Verteilung der eingehenden Post, die Bearbeitung des Warenein- und Warenausgangs, Schalterdienste bei weiterhin erforderlichen Kunden- und Mitarbeiterkontakten, Reparatur- und Wartungsaufgaben (zum Beispiel IT-Service) und Hausmeisterdienste.

Pflicht zur Annahme des Homeoffice-Angebots?

Die Vorgängerregelung sah korrespondierend zur Angebots-Pflicht des Arbeitgebers eine Annahme-Pflicht des Arbeitnehmenden vor. Konkret hieß das, Beschäftigte mussten das Angebot annehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstanden. Beispiele für derartige Gründe waren etwa räumliche Enge, Störungen durch Dritte oder unzureichende Ausstattung.

Eine solche Annahme-Pflicht ist bei der Neuauflage für diesen Herbst aber nicht geplant. "Es geht nicht um die verschärfte Homeoffice-Pflicht, wie sie es schon mal gegeben hat. Sondern es geht darum, da, wo die Beschäftigten es wünschen und keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen, das Homeoffice zu ermöglichen", sagte Hubertus Heil der Redaktion der Rheinischen Post.

Zusätzlich: Rückkehr zur Test-Angebots-Pflicht geplant

Arbeitgeber sollen außerdem erneut verpflichtet werden, allen Beschäftigten, die weiter in Präsenz arbeiten, mindestens zweimal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Auch diese Test-Angebots-Pflicht gab es schon. Mit Auslaufen der Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 25. Mai 2022 sind jedoch aktuell Corona-Tests in Betrieben nicht mehr vorgesehen.





