Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat einen ersten Entwurf für eine gesetzliche Regelung zur mobilen Arbeit vorgelegt. Der Gesetzentwurf geht zunächst in die Ressortabstimmung, wo er eventuell noch überarbeitet wird, bevor er dann vom Kabinett verabschiedet werden kann.

Für den Herbst hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seinen Gesetzentwurf zum mobilen Arbeiten angekündigt. Erwartet wurde die Regelung eines verbindlichen Rechtsanspruchs auf Homeoffice. Aber weil dies innerhalb der Koalition nur schwierig durchsetzbar gewesen wäre und man den Unternehmen in der Krise nicht noch weitere Pflichten auferlegen will, handelt es sich bei dem jetzt vorgelegten Entwurf um eine Kompromisslösung.

Dort, wo es möglich ist, sollen Vollzeitbeschäftigte einen gesetzlichen Anspruch von mindestens 24 Tagen pro Jahr für mobiles Arbeiten bekommen, sofern keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegensprechen. Diese zwei Tage pro Monat bewertet Heil als einen guten Anfang für eine flexible Arbeitszeitgestaltung der Beschäftigten. Zur Einführung und Ausgestaltung mobiler Arbeit soll es ein Mitbestimmungsrecht für Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte geben. Außerdem könnten in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen Reglungen getroffen werden, die noch darüber hinausgehen.

Pflicht zur Arbeitszeiterfassung im Homeoffice

Das Bundesarbeitsministerium hatte eine Studie zum Homeoffice in der Corona-Pandemie in Auftrag gegeben. Demnach haben in den zurückliegenden Monaten Juli und August 36 Prozent der angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice gearbeitet. Das entspricht gut 14,6 Millionen Beschäftigten. Im Vorjahreszeitraum lag der Anteil bei 24 Prozent. 87 Prozent derjenigen, die während der Pandemie zu Hause gearbeitet haben, seien "sehr zufrieden" oder "zufrieden" gewesen.

Klar sei, dass bei aller Flexibilität das Arbeitszeitgesetz auch im Homeoffice durchgesetzt werden müsse und dass es dafür Möglichkeiten der digitalen Arbeitszeitaufzeichnung geben müsse. Die Arbeitgeber müssten sicherstellen, dass die Arbeitszeit der Angestellten im Homeoffice vollständig erfasst wird. Bei Verletzung der Aufzeichnungspflicht ist im Gesetzentwurf ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro vorgesehen. Während der festgelegten Arbeitszeit in den privaten Räumlichkeiten der Arbeitnehmer soll die gesetzliche Unfallversicherung greifen. Das würde derzeit noch vorhandene Gesetzeslücken schließen. Der Versicherungsschutz soll auch für Heimarbeitende gelten, die ihre Kinder zur Kita bringen oder von dort abholen.

Gesetzentwurf für mobiles Arbeiten trifft auf Kritik

Kaum waren die Pläne bekannt, haben sich auch schon die ersten Kritiker zu Wort gemeldet. Der FDP-Arbeitsmarktexperte Johannes Vogel kritisierte: "Es wird nicht klar, ob die Bürokratie abgebaut werden soll, die aktuell Unternehmen vorschreibt, heimische Schreibtische zu kontrollieren." Zudem sei unklar, ob ein einseitiger Rechtsanspruch oder ein für alle Seiten faires Verfahren geschaffen werden solle. Heil müsse zudem zwingend das Arbeitszeitgesetz modernisieren. "Denn mehr Freiheit, wo man arbeitet, und mehr Freiheit, wann man arbeitet, gehören zusammen", sagte Vogel.

Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Stephan Stracke, nannte Heils Vorschlag "total falsch". "Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice ist nichts anderes als ein neues Bürokratiemonster und ein tiefer Eingriff in die Arbeitsabläufe der Unternehmen", sagte Stracke der Augsburger Allgemeinen (Ausgabe vom 5.10.2020). Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) sagte der Rheinischen Post, die Krise habe gezeigt, dass die meisten Arbeitgeber, die es können, ohnehin gerne Homeoffice anböten. "Aber wir dürfen diejenigen, die es nicht oder nur schwer können, nicht mit zusätzlichen Rechtsansprüchen und Bürokratie belasten. Viele Mittelständler kämpfen derzeit ums Überleben, und neue Auflagen sind das Letzte, was sie gebrauchen können.", so Linnemann.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält die Pläne hingegen für unzureichend. "Der geplante Rechtsanspruch von lediglich bis zu 24 Tagen ist eindeutig zu wenig. Das bedeutet gerade einmal einen Anspruch von einem Tag mobiler Arbeit alle zwei Wochen", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann. Dem Bedürfnis vieler Beschäftigter werde das kaum gerecht. "Ein solcher Minimalanspruch ist eine Konzession an die Arbeitgeber, die bei dem Thema immer noch blockieren." Hoffmann stellte klar, dass er die größeren Gestaltungsmöglichkeiten für Tarif- und Betriebsparteien begrüße. Homeoffice müsse immer eine freiwillige Lösung sein. "Es darf nicht passieren, dass Arbeitgeber über Privaträume ihrer Beschäftigten verfügen und Büros im Betrieb einfach wegrationalisieren. Das muss unmissverständlich klar sein."





