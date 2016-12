Den Chef auf Facebook beleidigen - Hat das Folgen?

In "Social-Media-Guidelines" werden den Mitarbeitern Vorgaben im Umgang mit unternehmensbezogenen Informationen gemacht. Aus Unternehmenssicht ist es wichtig, klarzustellen, dass „Social-Media-Guidelines" nicht unverbindliche Handlungsempfehlungen sind, die der Mitarbeiter nach eigenem Ermessen befolgen oder ignorieren kann, sondern dass die in den Richtlinien enthaltenen Anweisungen den Umgang mit Social-Media-Plattformen verbindlich regeln. Besteht ein Betriebsrat, sind bei der Einführung dessen Mitbestimmungsrechte zu beachten. In diesem Fall ist eine Betriebsvereinbarung regelmäßig das Mittel der Wahl. Der Arbeitgeber ist gehalten, die Einhaltung der jeweiligen Regelungen jedenfalls stichprobenweise zu überwachen. Anderenfalls können Arbeitnehmer den Eindruck gewinnen, dass bestimmte Verhaltensweisen vom Arbeitgeber stillschweigend geduldet werden. (Auszug aus dem Artikel: "Richtiger Umgang mit dem Web. 2.0")