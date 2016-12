Bundesfreiwilligendienst – Ist das Arbeitsrecht betroffen?

Personenkreis und zeitlicher Umfang Jeder „Freiwillige“, nicht vollzeitschulpflichtige, kann sich zum Freiwilligendienst bereit erklären. Der Dienst muss außerhalb einer Berufsausbildung und regelmäßig in Vollzeit geleistet werden. Über 27-jährige dürfen auch Teilzeit mit mehr als 20 Wochenstunden Freiwilligendienst leisten. Der Dienst wird mit einer Laufzeit von regelmäßig 12 Monaten vereinbart. Es sind aber auch Laufzeiten von mindestens 6 und höchstens 18 (in begründeten Ausnahmefällen: 24) Monaten möglich. Einsatzbereiche Freiwilligendienst kann in vielen sozialen Bereichen, z. B. Kinder und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege, Behindertenhilfe geleistet werden. Aber auch in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Sport, Integration, Kultur- und Denkmalpflege, Bildung, Zivil- und Katastrophenschutz sind Einsatzstellen verfügbar.