Der Wahlvorstand hat ein wichtiges Amt: Er hält in den nächsten Monaten die Fäden der Betriebsratswahl in der Hand, und er entscheidet – natürlich im Rahmen der engen gesetzlichen Vorgaben – über das Geschehen. Wenn auch vieles gesetzlich geregelt ist, so hat er es doch in der Hand, sich an der gesetzlichen Grenze so zu verhalten, dass es für das Unternehmen unbequem wird. Schon daher ist empfehlenswert, beim Betriebsrat auf eine „vernünftige“ Zusammensetzung zu drängen. Da Sie aber keinerlei gesetzliche Einflussmöglichkeiten haben, hilft hier nur, dem Betriebsrat so weit wie möglich Kooperation anzubieten. Wichtig ist nicht nur die Person des Wahlvorstands, sondern auch seine Funktion im Unternehmen: Die Arbeit des Wahlvorstandes ist über weite Strecken der Betriebsratswahl sehr arbeitsintensiv. Er wird entsprechend häufig an seinem Arbeitsplatz fehlen. Daher sollten Sie Wert darauf legen, dass im Betrieb dringend benötigte Arbeitnehmer oder solche, die Sie für baldige Projekte einplanen, nicht in den Wahlvorstand verfügt werden.