Auf Fehler hinweisen: Innerhalb von zwei Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens und zeitgleicher Bekanntmachung der Wählerliste können die Arbeitnehmer Einspruch gegen die Wählerliste einlegen. Sie als Arbeitgeber haben aber kein Einspruchsrecht (ebenso wenig übrigens die Gewerkschaften). Halten Sie die Wählerliste für fehlerhaft, so können Sie den Wahlvorstand selbstverständlich dennoch auf Fehler hinweisen. Sie sollten es sogar, um ihm ggf. vor weiteren Schritten die Abhilfe ermöglichen. Wählerliste kontrollieren: Der Wahlvorstand hat die Wählerliste grundsätzlich auf dem Laufenden zu halten. Deshalb sollten Sie die ausgehängte Wählerliste regelmäßig kontrollieren, ob notwendige Änderungen unterlassen oder aus Ihrer Sicht unrichtige Änderungen vorgenommen wurden. Verlassen Sie sich nicht auf eine Kontrolle direkt nach dem ersten Aushang. Einsichtsrecht in Wahlakten: Darüber hinaus haben Sie als Arbeitgeber auch ein Recht auf jederzeitige Einsicht in die Wahlakten. In den Akten hat der Wahlvorstand alle wichtigen Fakten und Abläufe sowie alle Beschlüsse festzuhalten. Sie brauchen ein Einsichtsverlangen nicht zu begründen. Lediglich nach der Wahl müssen Sie Gründe anführen, wenn Sie solche Teile der Wahlakte einsehen wollen, die Rückschlüsse auf das Wahlverhalten der Arbeitnehmer gestatten. Korrigiert der Wahlvorstand Fehler der Wählerliste nicht, so haben Sie die Wahl: Sie können grundsätzlich eine Korrektur der Wahl mit einer einstweiligen Verfügung anstreben. Allerdings ist die Auffassung der Arbeitsgerichte zu einstweiligen Verfügungen nicht einheitlich: Ist eine Korrektur im laufenden Verfahren noch möglich, so hängen die Anforderungen meist nicht allzu hoch. Kann ein Fehler allerdings nur noch durch Abbruch und neue Einleitung der Wahl korrigiert werden, fordert die Rechtsprechung im Anschluss an eine neuere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, dass die Wahl ansonsten nichtig wäre – was bei Fehlern der Wählerliste fast nie der Fall sein dürfte. Nach der Wahl können Sie die Wahl anfechten. Dann darf aber nicht ausgeschlossen sein, dass der Fehler Auswirkungen auf das Ergebnis hatte. Insbesondere darf – wenn nur wenige Personen fälschlich die Wahlberechtigung zu- oder abgesprochen wurde – das Wahlergebnis nicht so eindeutig sein, dass es bei richtiger Bewertung nicht anders ausgefallen wäre. Wollen Sie die Wahl anfechten, ist besondere Eile angesagt: Der Schriftsatz muss innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe des Wahlergebnisses bei Gericht eingereicht sein.