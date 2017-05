09.05.2017 | bAV

Die Betriebsrente wird zur Dauerbaustelle. Erneut wurde die Lesung im Bundestag zur Tarifrente verschoben.

Die Betriebsrente wird zur Hängepartie: Die Große Koalition hatte im Koalitionsvertrag versprochen, die betriebliche Altersversorgung (bAV) zu stärken. Knapp vor Ende der Legislaturperiode scheint das geplante Betriebsrentenstärkungsgesetz aber in weite Ferne zu rücken.

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) muss gestärkt werden, darin war sich die große Koalition bei Regierungsantritt einig - und nahm dieses Ziel auch gleich in ihre Ausführungen zu einem Rentenstärkungsgesetz in den Koalitionsvertrag auf. O-Ton aus der Vereinbarung: Die bAV „muss auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klein- und Mittelbetrieben selbstverständlich werden. Daher wollen wir die Voraussetzungen schaffen, damit Betriebsrenten auch in kleinen Unternehmen hohe Verbreitung finden.“ Man wollte auch prüfen, inwieweit Hemmnisse bei KMU abgebaut werden können. Gute Idee, zumal der Anteil der bAV an den gesamten Rentenbezügen in Deutschland gerade einmal bei vier Prozent liegt.

Inzwischen haben zwei ministerielle Gutachten, die nach langem Hickhack Mitte 2016 vorgelegt wurden, zwar die Lage ziemlich treffend analysiert, doch letztlich reichte es für BMF und BMAS nur zu einem Gesetzentwurf für ein „Betriebsrentenstärkungsgesetz“ (BRSG), den man allenfalls als kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnen kann. Der große Wurf blieb bisher aus.

Kernpunkte der Nahles-Rente

Um die bAV aus ihrer Nebenrolle bei der Altersversorgung herauszuholen, setzt Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vor allem auf die Tarifpartner. Die sollen, so die Idee des sogenannten Tarifpartnermodells, künftig auf tariflicher Grundlage reine Beitragszusagen einführen dürfen. Dabei sind Mindest- oder Garantieleistungen für Arbeitnehmer verboten. Im Gegenzug werden Arbeitgeber von der Haftung befreit („pay and forget“). Bei reiner Beitragszusage soll der Arbeitgeber im Falle einer Entgeltumwandlung verpflichtet werden, mindestens 15 Prozent des umgewandelten SV-freien Entgelts als Zuschuss an die Versorgungseinrichtung einzuzahlen. Zweiter wichtiger Punkt: Sozialpartner dürfen künftig Modelle der automatischen Entgeltumwandlung regeln dürfen („Opting-out“).

Über den neuen Weg der Verankerung im Tarifvertrag hinaus soll das Betriebsrentenstärkungsgesetz als Grundlage des Sozialpartnermodells auch für die bisherigen Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, U-Kasse und Direktzusage Neuerungen bringen. Am wichtigsten: Der steuerfreie Höchstbetrag der Entgeltumwandlung wird von vier auf acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung (West) angehoben; der sozialversicherungsfreie Höchstbetrag bleibt aber bei vier Prozent.

BRSG soll die Betriebsrente für Geringverdiener attraktiver machen

Um Geringverdiener – mit wahrscheinlich maximal 2.000 Euro Bruttoeinkommen – stärker als bisher zu fördern, werden zwei weitere Punkte neu geregelt. Erstens: Zahlt der Arbeitgeber für zusätzliche Altersvorsorge mindestens 240 Euro ein, so kann er 30 Prozent von der Lohnsteuer des Arbeitnehmers behalten. Zweitens: Bei der Grundsicherung im Alter wird ein Freibetrag eingeführt. Betriebsrentner können dann ab 2018 von ihren Altersvorsorge-Leistungen 100 Euro monatlich behalten, zuzüglich 30 Prozent des diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus der zusätzlichen Altersvorsorge.

Zielrente und Tarifexklusivität sind Streitpunkte des Betriebsrentenstärkungsgesetzes

Um die Details des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wird seit Monaten gerungen. Vor allem an der Zielrente – statt garantierter Leistungen – und der Tarifexklusivität des neuen Angebots scheiden sich die Geister. Die Versicherer als Anbieter der Direktversicherung wollen bei dieser - auch wenn sie als Tarifpartnerrente im Sinne des BRSG eingeführt wird - eine Garantie anbieten dürfen. Arbeitgeber und Gewerkschaften lehnen das strikt ab.

Noch komplizierter ist es bei der Tarifexklusivität. Die Gewerkschaften bestehen darauf, dass das Sozialpartnermodell nur von tarifgebundenen Unternehmen genutzt wird, um zu verhindern, dass tendenziell nur noch Führungs- und Fachkräfte selektiv eine bAV erhalten. Arbeitgeber sind da anscheinend offener. „Kleine Firmen müssen nicht einem Arbeitgeberverband beitreten, sondern können auf den bAV-Tarifvertrag ihrer Branche Bezug nehmen“, meint etwa Karsten Tacke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Die Bezugnahme müsse aber immer den gesamten bAV-Tarifvertrag mit allen Regelungsinhalten, also alles oder nichts. Dies könnte ein Kompromiss sein, denn der Tarifbezug ist hochproblematisch: 69 Prozent der Firmen sind überhaupt nicht tarifgebunden, im Osten der Republik sogar 79 Prozent.

Über 600 bAV-Kombinationsmöglichkeiten durch Sozialpartnermodell

Wie auch immer das parlamentarische Ergebnis aussehen wird: Einfacher wird es keineswegs. Das Sozialpartnermodell würde die Zahl der bAV-Kombinationsmöglichkeiten von bereits über 100 auf über 600 erhöhen. Wie das ohne kompetente Beratung gehen soll, die im Gesetz nicht erwähnt wird, aber gleichzeitig nichts kosten soll, bleibt das Geheimnis der Koalitionäre. Zudem birgt das Sozialpartnermodell einen Systembruch. Bei den traditionellen Möglichkeiten einer bAV gelten weiter härtere arbeitsrechtliche Regularien und Leistungsversprechen sowie Garantieanforderungen. Bei der Tarifpartnerrente dagegen muss kein fester Zins garantiert, sondern nur noch Zielrente angestrebt werden.

Sozialpartnermodell: Verabschiedung verschoben

Auf der parlamentarischen Zielgeraden wird nun allerdings auch noch der Zeitplan verschoben: Die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag war zunächst, offenbar mit Rücksicht auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, kurzerhand auf den 18./19. Mai verschoben worden. Nun wurde entschieden, das Betriebsrentengesetz erst am 1./2. Juni zu behandeln. Entsprechend verschiebt sich auch die Beteiligung des Bundesrats.

Scheitert das Gesetz vor der parlamentarischen Sommerpause, droht die Betriebsrente nicht mehr rechtzeitig umgesetzt und zum Wahlkampfthema für die Bundestagswahl zu werden. Eine neue Regierung müsste dann wieder bei Punkt Null beginnen.