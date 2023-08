Wahlordnung zum Landesperso... / § 15 Ausübung des Wahlrechts, Stimmzettel, ungültige Stimmabgabe

(1) 1Wählen kann nur, wer in das Verzeichnis der Wahlberechtigten eingetragen ist. 2Gewählt werden kann nur, wer in einen als gültig anerkannten Wahlvorschlag aufgenommen ist. (2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels, der so gefaltet ist, ...

