Verwaltungsprojekt aus Rhein-Neckar-Raum erhält Innovationspreis

05.06.2015

Einfache Verwaltung durch E-Government!

Bild: PhotoDisc Inc.

Ein Modellvorhaben aus der Metropolregion Rhein-Neckar für eine einfachere Verwaltung ist als besonders fortschrittliches Projekt im öffentlichen Dienst ausgezeichnet worden.

Das «Kooperative E-Government in föderalen Strukturen» erhielt am Dienstag in Leipzig den mit 20 000 Euro dotierten Innovationspreis des Deutschen Beamtenbunds (dbb)

Das Projekt «Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen» wurde 2010 ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit in der öffentlichen Verwaltung im Dreiländereck Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zu verbessern sowie Bürgern und Unternehmen den Zugang zu erleichtern. So wurden ein virtuelles Bauamt und eine Online-Plattform zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen eingerichtet.

Mit dem dbb-Innovationspreis sollen Neuerungen im öffentlichen Dienst gefördert und als Vorbild bekanntgemacht werden.