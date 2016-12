01.12.2016 | Tarifrunde 2017

Beschäftigte des Landesamtes für Besoldung und Versorgung fordern neue Entgeltordnung TV-L

Bild: Michael Bamberger

Für die Tarifrunde 2017 führt der Beamtenbund dbb Diskussionen mit den Landesbeschäftigten. Beschäftigte des Landesamtes für Besoldung und Versorgung NRW fordern Verbesserungen bei der Eingruppierung und Entgelterhöhungen.

Beschäftigte des Landesamtes für Besoldung und Versorgung NRW haben sich am 30. November 2016 in Düsseldorf getroffen, um ihre Erwartungen an die Einkommensrunde 2017 für die Beschäftigten der Länder mit der dbb Spitze zu diskutieren. Die bundesweiten dbb Branchentage dienen dazu, Mitglieder aktiv an der Forderungsfindung zur Lohnrunde zu Beteiligen.

Forderungen des dbb für die Tarifrunde 2017

Willi Russ, dbb Tarifchef, der die Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) für den dbb führen wird, umschreibt die Stimmung auf dem Branchentag: „Die Kolleginnen und Kollegen kennen auf Grund ihrer täglichen Arbeit die Unterschiede zwischen TVöD und TV-L ganz genau. Auch deshalb wird es höchste Zeit, dass die Stufe 6 endlich auch im Landesbereich Realität wird.“ Bund und Kommunen verfügten mittlerweile über eine moderne Entgeltordnung, lediglich die Länder nutzten immer noch das alte Modell, kritisierte Russ.

Verbesserung der Eingruppierung

Dieser Auffassung ist auch Karlheinz Semmler, Vorsitzender der Tarifkommission der vdla gewerkschaft, der die Wünsche der Beschäftigten für Verbesserungen in der Eingruppierung zusammenfasste: „Neben der stufengleichen Höhergruppierung und der Einführung der Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9 wurde auch für Bezügeberechner die Entgeltgruppe 9 gefordert“, so Semmler. Weiter stünden der Verzicht auf Leistungseinschränkungen bei der betrieblichen Altersversorgung VBL sowie eine zügige und kontinuierliche Tarifpflege im Forderungskatalog der Beschäftigten. „Grundsätzlich muss ein Tarifabschluss eine adäquate lineare Entgelterhöhung beinhalten, die eine Abkopplung von der allgemeinen Einkommensentwicklung verhindert und die Lücke zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) schließt“, bekräftigte Semmler.

Die dbb Bundestarifkommission (BTK) wird ihre Einkommensforderung am 14. Dezember 2016 erheben.