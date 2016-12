04.03.2013 | Tarifverhandlungen

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 50.000 Ärzte an städtischen Kliniken gehen am Montag, 4.3., in Düsseldorf in die fünfte Runde.

In den bislang festgefahrenen Verhandlungen wird eine schnelle Einigung nicht erwartet. Die Ärzte fordern sechs Prozent mehr Gehalt und eine Begrenzung der Arbeitszeit. Die kommunalen Arbeitgeber haben zwei Prozent mehr Gehalt rückwirkend zum Januar angeboten. Den Urlaub für Ärzte unter 55 Jahren wollen sie um einen Tag auf 29 kürzen. Bislang zeigte keine Seite Bewegung. Die Tarifverhandlungen gelten für Krankenhausärzte an kommunalen Kliniken in allen Bundesländern außer Hamburg und Berlin.