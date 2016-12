Tarifrunde 2012: Warnstreikwelle rollt nun durch Norddeutschland

06.03.2012 | Personal & Tarifrecht

Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstagmorgen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst nach Norddeutschland verlagert. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg Vorpommern legten Beschäftigte von Kommunen und Bund die Arbeit nieder.

Im Laufe des Tages waren zudem Arbeitsniederlegungen im Süden Baden-Württembergs geplant.



Die Warnstreikwelle hatte am Montag in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland begonnen. Am Mittwoch soll sie Nordrhein-Westfalen erfassen.



In dem Tarifkonflikt geht es um die Gehälter von zwei Millionen Beschäftigten in Deutschland. Die Gewerkschaften verlangen eine Erhöhung der Einkommen um 6,5 Prozent, mindestens aber um 200 Euro. Aus Sicht der Arbeitgeber, die noch kein Angebot vorgelegt haben, ist dies viel zu viel. Die Tarifverhandlungen gehen in der nächsten Woche weiter.



In Schleswig-Holstein sind unter anderem Kindertagesstätten, Krankenhäuser, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Stadtverwaltungen und die Müllabfuhr betroffen. Man sei mit der Beteiligung zufrieden, sagte eine Verdi-Sprecherin in Kiel. Ähnlich äußerte sich auch ein Gewerkschaftssprecher in Lübeck. In Lauenburg an der Elbe ruhte seit dem frühen Morgen die Arbeit im Wasser- und Schifffahrtsamt.



In Rostock versammelten sich vor dem Rathaus nach Verdi-Angaben Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Alle Ortsämter der Hansestadt sollen den ganzen Tag geschlossen bleiben. Geplant sind auch Warnstreiks bei der Rostocker Arbeitsagentur. Weitere Schwerpunkte des Warnstreiks in Mecklenburg-Vorpommern sind Wolgast sowie mehrere Bundeswehr-Standorte.



In Hamburg wollten sich Beschäftigte des öffentlichen Dienstes um 8.30 Uhr zu einer zentralen Streikkundgebung vor dem Gewerkschaftshaus in der Innenstadt treffen. «Wir rechnen mit 1000 Teilnehmern», sagte der Hamburger Verdi-Chef Wolfgang Rose. Betroffen von den Wanstreiks sollten vor allem Kindertagesstätten und Bundesbehörden sein.