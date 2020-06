Tarif- und Besoldungsrunde 2020: Sondierungsgespräch 16.6.2020

Die dbb Bundestarifkommission (BTK) hat in ihrer Videokonferenz am 3.6.2020 Optionen für die Tarif- und Besoldungsrunde 2020 diskutiert. Es geht um rund 2,3 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen.

Die dbb Bundestarifkommission (BTK) hat in ihrer Videokonferenz am 3.6.2020 Optionen für die Tarif- und Besoldungsrunde 2020 diskutiert. Es geht um rund 2,3 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen.

Dabei wurde die Entscheidung über die Kündigung von Tarifverträgen zur Vorbereitung der Tarifrunde 2020 mit Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) aufgrund der Corona-Pandemie vertagt. dbb Fachvorstand Beamtenpolitik Friedhelm Schäfer machte deutlich, dass aktuell noch niemand seriös die mittel- und langfristigen Folgen der Corona-Pandemie für die wirtschaftliche Situation in Deutschland abschätzen könne.

Gleichzeitig wurde die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 16. Juni 2020 beschlossen. dbb Fachvorstand Tarifpolitik Geyer warb dafür, in den anstehenden Gesprächen mit Bund und Kommunen die Vorteile der verschiedenen zeitlichen Optionen mit allen Tarifpartnern zunächst in ungekündigtem Zustand auszuloten und zu diesem Zweck auf eine Vorfestlegung zu verzichten. Nach den Gesprächen am 16. Juni 2020 wird die BTK die neue Sachlage in einer weiteren Sitzung am 18. Juni 2020 bewerten.

Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach machte auf der Videokonferenz deutlich, dass es bei den Gesprächen mit den Arbeitgebern um reale Einkommenszuwächse gehen wird: „Die letzten Monate haben gezeigt, wie systemrelevant der öffentliche Dienst ist. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten zu recht nicht nur eine ideelle, sondern auch eine materielle Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit. Darum wird es gehen – Klatschen alleine reicht nicht!“

dbb PM v. 3.6.2020